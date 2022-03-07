Ülker'den çikolata tutkunlarına 'isme özel' çikolata kutusu
Ülker’in hediyelik çikolatalar portföyünün lider ürünü “Ece Çikolata”, mart ayında bir sürprizle çikolata severlerin karşısına çıkacak.
Ekonomi 07.03.2022, 14:56
Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Ece Çikolata 15 Mart’a kadar sürecek kampanyada isme özel Ülker Ece kutusu yaptırmak isteyenler için online platformda sınırlı sayıda sipariş kabul edilecek.
Bayramın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan, bütün fındık ve enfes fındıklı kremalı "Ülker Ece" isme özel ürün kutularıyla bir ilke imza atacak. 15 Mart’a kadar Hepsiburada.com’dan Ece Çikolata alışverişi yapanlar, sevdiklerinin isimlerinin yazıldığı kutuları hediye etme ya da kendi isimlerinin yazıldığı kutulara sahip olma fırsatını yakalayacaklar.
Sınırlı sayıda siparişin kabul edileceği kampanyada siparişler bayram öncesi tüketicilerin vereceği adreslere ulaştırılacak.
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