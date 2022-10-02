Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden maliyet açıklaması

AYGM'nin Twitter hesabından "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu"na yönelik paylaşımda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete alınan söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği paylaşımda, "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun!" ifadesine yer verildi.