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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 2 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti.

Ekonomi 24.08.2022, 13:45
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 2 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu gemilerin Odessa Limanı'ndan sabah saatlerinde ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
#Ukrayna #tahıl sevkiyatı
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