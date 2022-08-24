Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapan 2 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu gemilerin Odessa Limanı'ndan sabah saatlerinde ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.