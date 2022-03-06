Ukrayna'daki savaş buğday arzını tehdit ediyor

Ukrayna'da milyonlarca kişi saldırılardan kaçarken, savaşırken veya hayatta kalmaya çalışırken çiftçiler de tarlalarını ihmal etmek zorunda kaldı.

Ukrayna'da buğday ve diğer temel gıda maddelerini ekmek, erişte ve hayvan yemi haline getirilmek üzere dünyanın pek çok yerine gönderen limanlar kapatıldı ve bir başka tarımsal güç merkezi olan Rusya'nın tahıl ihracatının Batı yaptırımlarıyla alt üst olacağına dair endişeler var.

Buğday arzında henüz küresel bir aksama olmamasına rağmen, fiyatlar, daha sonra ne olabileceğine dair endişelere neden oluyor.

Saldırılardan bir hafta öncesinden bu yana buğday fiyatları yüzde 55 arttı.

Uluslararası Hububat Konseyi direktörü Petit Arnold, "Savaş uzarsa Ukrayna'dan uygun fiyatlı buğday ihracatına bel bağlayan ülkeler Temmuz ayından itibaren kıtlıkla karşılaşabilir" dedi.

Yem fiyatlarında yükseliş et ve süt ürünleri fiyatını da artıracak

Bu, gıda güvensizliği yaratabilir ve miktarın devlet tarafından sübvanse edildiği ekmeğin hakim olduğu Mısır ve Lübnan gibi yerlerde daha fazla insanı yoksulluğa itebilir.

Avrupa'da yetkililer, Ukrayna'dan gelen olası ürün kıtlığına ve çiftçilerin maliyetlerini müşterilere yansıtmak zorunda kalmaları halinde daha pahalı et ve süt ürünleri anlamına gelebilecek hayvan yemi fiyatlarındaki artışa hazırlanıyorlar.

Ukrayna ayçiçek yağında dünya lideri

Rusya ve Ukrayna, dünya buğday ve arpa ihracatının yaklaşık üçte birini sağlıyor. Ukrayna aynı zamanda önemli bir mısır tedarikçisi ve gıda işlemede kullanılan ayçiçek yağında dünya lideri. Fiyatlar 2011'den bu yana en yüksek seviyelerindeyken, savaş gıda arzını azaltabilir.

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nde tedarik zincirleri, lojistik ve ekonomi profesörü olan Anna Nagurney, "Buğday, mısır, yağlar, arpa, un gıda güvenliği için son derece önemlidir ... özellikle dünyanın daha fakir bölgelerinde" dedi.