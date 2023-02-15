Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 7,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2022 aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 aralık ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 797 bin 768 kişi iken, 2022 yılı Aralık ayında 14 milyon 792 bin 228 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 9,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,1 arttı.
Ücretli çalışan sayısı aylık olarak yüzde 0,6 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 1,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.
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|37
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|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
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|25
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|22
|22
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|22
|19
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|22
|18
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|17
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|22
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|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
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|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
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|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
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|22
|32
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|21
|30
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|20
|29
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|21
|28
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|21
|24
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|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
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|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
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|20
|24
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|20
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|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
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|21
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|21
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|20
|20
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|20
|19
|19. Getafe
|20
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