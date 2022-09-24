TZOB Başkanı'ndan Bakan Kirişçi'ye ziyaret

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi makamında ziyaret etti.

Bayraktar, görüşmesinde bitkisel ve hayvansal üretimde üreticilerin önem ve öncelik arz eden sorunlarını anlattı, çözümler için destek istedi.