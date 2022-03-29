TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

TÜSİAD'ın bugün İstanbul'da düzenlenen genel kurulunda iş insanı ve TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan patronlar kulübünün de yeni başkanı oldu.

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni başkanını seçti. İş insanı Orhan Turan bugün İstanbul'da düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda başkanlık görevini Simone Kaslowski'den devraldı.

TÜSİAD'ın bugünkü genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulunda, Cevdet Alemdar, İzel Levi Coşkun, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ozan Diren, Perihan İnci, Çağatay Özdoğru, Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Serpil Veral, Elvan Ünlütürk ve Bedii Can Yücaoğlu da görev aldı.

Genel Kurul'da seçimlerin ardından konuşan Turan, "Katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak, 'özgürlük kutsaldır' diyerek, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Turan şöyle konuştu:

"Ekonominin içinden geçtiği darboğazdan çıkmak için geçtiğimiz dönemde olduğu gibi tüm toplumu yoran enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

TÜSİAD'ın Anadolu buluşmalarıyla iş dünyasının nabzını tutacağız. Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi, toplumlar için adil ve mutlu bir yaşam temelidir. Bu bilinçle, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Yeni küresel denklemde ülkemizin AB entegrasyonu sürecinin tazelenmesi için çalışacağız.

'CUMHURİYET DEĞERLERİ' VURGUSU

Gençlere hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye'yi inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. İnsan, bilim ve kurumları öncelik olarak belirleyen bir ülke olmanın yol haritasını tartışacak, yeniden biz olabilmek için ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Bu ümide sarılmanın Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan cumhuriyetimizin yüzüncü yılının arifesinde büyük anlam taşıdığına inanıyoruz.

Türkiye'nin geleceğinin anahtarı geçmişinde olduğu gibi bugün de cumhuriyetimizin değerleridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz vizyonu ile bize miras bıraktığı çağdaş, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan cumhuriyet değerlerinin her zaman savunucusu olmaya devam edeceğiz."

TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN KİMDİR?

Yalıtım firması ODE Yalıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Orhan Turan, Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) kurulmasında rol aldı.1997-1999 yılları arasında İZODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD'da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve TÜRKONFED'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarında 26 yıldır aktif görev alan Turan ayrıca Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.