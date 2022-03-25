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TÜSİAD, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulundu

Görüşmelerde ikili ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması masaya yatırıldı. EXPO 2020'de diğer pavilyonların yanı sıra Türkiye pavilyonu da ziyaret edilerek yetkililerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Ekonomi 25.03.2022, 18:07 25.03.2022, 18:05
TÜSİAD, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulundu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin başkanlığındaki heyet, 21-23 Mart tarihlerinde Dubai ve Abu Dabi'de kamu kurumları, iş dünyası örgütleri ve finans kuruluşlarıyla görüştü.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD heyetinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri İrem Oral Kayacık ve Serkan Sevim, Yönetim ve Yuvarlak Masalar Kurulu Üyesi Meltem Akol, Körfez Network Başkanı Bilgün Gürkan, Dubai Network Koordinatörü Arda Tokbaş, TÜSİAD üyeleri Nüket Küçükel Ezberci, Bahadır Balkı, Alp Karaağaç, Kaan Kiziroğlu, Fevzi Toksoy, Körfez Network Üyesi Aydın Öz, Küresel Ekonomik İlişkiler Direktörü Tamer Şen ve Küresel Ekonomik İlişkiler Kıdemli Uzmanı Başat Şimşek yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlenen ziyarette TÜSİAD heyeti, Dubai'de BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam Almheiri, DP World Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sultan Bin Sulayem, Dubai Uluslararası Finans Merkezi CEO'su Arif Amiri ile bir araya geldi.

Heyetin Dubai Ticaret Odası ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı, daha önce başlamış olan tarım-gıda ve sağlık sektöründeki ortak çalışmalara dijitalleşme ve girişimcilik gibi alanların da eklenerek derinleştirilmesinde mutabık kalındı.

TÜSİAD heyeti, daha sonra Abu Dabi'ye geçerek BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile görüştü.

Heyet, Abu Dabi Ticaret Odası, Abu Dabi Ticaret Bankası, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) temsilcileri ile de temaslarda bulundu. Abu Dabi Ticaret Odası ile bir iş birliği mutabakatı imzalandı. Son olarak, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katılım sağlandı.

Dubai'de temaslarına devam eden heyet, Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve TÜSİAD üye şirketlerinin Dubai'de yerleşik temsilcilerinden oluşan TÜSİAD Dubai Network üyeleri ile bir araya geldi. Ayrıca Al Ghurair Group Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen heyet, Gelecek Müzesi'ni de ziyaret etti.

Görüşmelerde ikili ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması, bu amaçla oluşturulabilecek iş birlikleri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin son dönemde iyileşmesinin ekonomik ilişkiler için itici güç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İki ülke özel sektörlerinin her şartta iş birliğini sürdürmesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan, son aylarda iyileşen siyasi ilişkilerin yarattığı rüzgarı arkamıza alarak önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da güçlendireceğimize ve taşıdığı potansiyele yaklaştıracağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın şubat ayındaki ziyaretinde imzalanan anlaşmalardan biri olan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın da bir an önce müzakere edilerek hayata geçirilmesinin ilişkilerimize ivme katacağını düşünüyoruz."

#tüsiad #Birleşik Arap Emirlikleri
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