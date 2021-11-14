TUSAŞ'ın acı günü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da katıldığı bir fuar sonrası Ankara'ya dönen Demir, Kızılcıhamam mevkisinde otomobili ile tıra arkadan çarptı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.