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Türkler varını yoğunu altına yatırdı

Türkiye'nin bu yıl altın yatırımında ilk kez 50 tonu aşarak dünya rekoru kırdığı açıklandı. Açıklama, Dünya Altın Konseyi'nden geldi.

Ekonomi 05.05.2023, 14:39 05.05.2023, 14:41
Türkler varını yoğunu altına yatırdı

Dünya Altın Konseyi'den yapılan açıklamaya göre 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'deki külçe ve sikke altın yatırımının ilk kez 50 tona ulaşarak rekor kırdı. Aynı dönemde küresel talep 302 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin altın yatırımları tarihsel seviyelere çıktı.

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre Türkiye'nin altın talebindeki rekor artış var. Konseyin 2023 yılının ilk çeyrek verilerine göre Türkiye'nin külçe ve sikke formunda altın yatırımı yılın ilk çeyreğinde 50 ton ile rekor seviyeye ulaştı.

Yine aynı rapora göre Türkiye'de ilk çeyrekte altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre beş katına çıktı. Bir önceki çeyrekle kıyaslandığı bu rakam altın talebinde yüzde 32'lik bir artışa denk geliyor. Toplam rakam olarak ise 3 milyar dolara ulaştığı görüldü.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Konseyin değerlendirmelerine göre Türkiye'de tasarruf sahipleri enflasyonun devam etmesi nedeniyle altında güvenli liman alımları yaptı.

Altın talebinde Türkiye'nin geldiği seviye de dikkat çekti.

Konseyin verilerine göre aynı dönemde küresel olarak külçe ve sikke formundaki talep 302 ton oldu. Böylelikle Türkiye'nin ilk çeyrekte küresel talebin altıda birini tek başına aldığı görüldü.

Türkiye ile birlikte Çin'in 66 tonluk, Hindistan'ın da 34 tonluk talebi öne çıktı.

MERKEZ BANKALARI TALEBİNDE DE TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Dünya Altın Konseyi'nin verileri merkez bankalarının altın talebi tarafında da Türkiye'nin öne çıktığını gösterdi.

Verilere göre yılın ilk çeyreğinde merkez bankalarının altın talebi 228 tonla ilk çeyrekler bazında rekor seviyeye ulaştı. Bu çeyrekte en çok altın talebi olan merkez bankası Singapur Merkez Bankası oldu. Bankanın bu çeyrekteki talebi 69 ton oldu. Singapur'u Çin Merkez Bankası takip etti.

Singapur ve Çin'in ardından ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geldi. TCMB Ocak ve Şubat aylarında 45 tonluk alımın ardından, Kasım 2021'den bu yana ilk kez Mart ayındaki bir satış gerçekleştirdi. Bu satışın etkisiyle Türkiye'nin altın alımları ilk çeyrekte 30 ton oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Türkiye'de şu anda altın fiyatları şöyle:

#altın
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 31 65
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 30 51
6. Kayserispor 31 48
7. Konyaspor 31 45
8. Trabzonspor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 30 32
16. Giresunspor 30 27
17. Gaziantep FK 30 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 30 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 33 72
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Sakaryaspor 34 59
5. Eyüpspor 34 59
6. Göztepe 33 57
7. Bodrumspor 33 55
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 33 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 33 25
18. Denizlispor 33 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. M.City 33 79
2. Arsenal 34 78
3. Newcastle 33 65
4. M. United 33 63
5. Liverpool 34 59
6. Brighton 32 55
7. Tottenham 34 54
8. Aston Villa 34 54
9. Brentford 34 50
10. Fulham 34 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 33 39
13. Bournemouth 34 39
14. Wolves 34 37
15. West Ham United 34 34
16. Leicester City 34 30
17. Leeds United 34 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 33 52
7. Girona 33 47
8. Athletic Bilbao 33 47
9. Rayo Vallecano 33 46
10. Osasuna 33 44
11. Sevilla 33 44
12. Mallorca 33 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 33 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 33 31
20. Elche 33 16
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