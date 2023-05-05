Türkler varını yoğunu altına yatırdı

Dünya Altın Konseyi'den yapılan açıklamaya göre 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'deki külçe ve sikke altın yatırımının ilk kez 50 tona ulaşarak rekor kırdı. Aynı dönemde küresel talep 302 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin altın yatırımları tarihsel seviyelere çıktı.

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre Türkiye'nin altın talebindeki rekor artış var. Konseyin 2023 yılının ilk çeyrek verilerine göre Türkiye'nin külçe ve sikke formunda altın yatırımı yılın ilk çeyreğinde 50 ton ile rekor seviyeye ulaştı.

Yine aynı rapora göre Türkiye'de ilk çeyrekte altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre beş katına çıktı. Bir önceki çeyrekle kıyaslandığı bu rakam altın talebinde yüzde 32'lik bir artışa denk geliyor. Toplam rakam olarak ise 3 milyar dolara ulaştığı görüldü.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Konseyin değerlendirmelerine göre Türkiye'de tasarruf sahipleri enflasyonun devam etmesi nedeniyle altında güvenli liman alımları yaptı.

Altın talebinde Türkiye'nin geldiği seviye de dikkat çekti.

Konseyin verilerine göre aynı dönemde küresel olarak külçe ve sikke formundaki talep 302 ton oldu. Böylelikle Türkiye'nin ilk çeyrekte küresel talebin altıda birini tek başına aldığı görüldü.

Türkiye ile birlikte Çin'in 66 tonluk, Hindistan'ın da 34 tonluk talebi öne çıktı.

MERKEZ BANKALARI TALEBİNDE DE TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Dünya Altın Konseyi'nin verileri merkez bankalarının altın talebi tarafında da Türkiye'nin öne çıktığını gösterdi.

Verilere göre yılın ilk çeyreğinde merkez bankalarının altın talebi 228 tonla ilk çeyrekler bazında rekor seviyeye ulaştı. Bu çeyrekte en çok altın talebi olan merkez bankası Singapur Merkez Bankası oldu. Bankanın bu çeyrekteki talebi 69 ton oldu. Singapur'u Çin Merkez Bankası takip etti.

Singapur ve Çin'in ardından ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geldi. TCMB Ocak ve Şubat aylarında 45 tonluk alımın ardından, Kasım 2021'den bu yana ilk kez Mart ayındaki bir satış gerçekleştirdi. Bu satışın etkisiyle Türkiye'nin altın alımları ilk çeyrekte 30 ton oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Türkiye'de şu anda altın fiyatları şöyle: