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Türkiye’den geçiş yüzde 32 yükseldi: 11 ayda 3,2 milyarlık ücret ödendi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaşla kuzey ticaret koridoru kapanırken Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ilk 9 ayda yük trafiği yüzde 32 arttı. Kuzey Marmara Oyotolu İşletmecisi ICA’nın Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, “170 milyon 85 bin 162 aracın kullandığı Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 3 milyar 241 milyon lira gelir elde edildi” dedi.

Ekonomi 07.12.2022, 08:39 07.12.2022, 08:45
Türkiye’den geçiş yüzde 32 yükseldi: 11 ayda 3,2 milyarlık ücret ödendi

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünü artırdı. Savaşla birlikte kuzey ticaret koridorunun kapandığına ve yükün Türkiye’ye kaydığına işaret eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisi ICA’nın Genel Müdürü Serhat Soğukpınar geçiş verilerini açıkladı.

YÜK GEÇİŞİ %32 ORANINDA ARTTI

Türkiye’nin konumunun Avrupa’ya bağlantısıyla avantajlı olduğunu söyleyen Soğukpınar, “Kuzey yönü kapanınca doğu batı yönlü ticari transferler orta koridor olarak tabir edilen Türkiye üzerinden daha çok geçmeye başladı. Yük taşıyan ağır vasıtaların geçmek zorunda olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde biz bunu daha iyi tespit edebiliyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye’nin ticari trafiği yabancı plakalı araç olarak yüzde 32 daha artış gösterdi” açıklamasında bulundu.

Yabancı plakalı araçların sorunlarına da değinen ICA Genel Müdürü, “Bizim sistemlerimiz Kiril ve Arapça yazıları okuyamıyor. Bu rakam ve yazılardan oluşan yabancı plakalı araçlar eğer HGS etiketi almazsa kaçak geçiyor ve tahsilatı yapılamıyor. Bunun yanında Türkiye’yi transit kullanan ve HGS etiketi almayıp aynı zamanda bariyerli sisteme girmeyen yabancı plakalı TIR ve otomobiller de serbest geçişi kullanarak bizi zarara uğratıyor. Bu da külfetimizi artırıyor. Devletle bizim anlaşmamız tahsilatın yükümlülüğünün bize ait olduğu yönünde devletle bir ilgisi yok bu söylediğimin” ifadelerini kullandı.

11 AYDA 3,2 MİLYARLIK GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDENDİ

Bu yılın ilk 11 ayında toplamda 170 milyon 85 bin 162 aracın kullandığı Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 3 milyar 241 milyon lira gelir elde edildi. Tüm geçişlerin 38 bin 309 adedi yabancı plakalı ve ödeme yapmayan transit araçlardan oluştu. 38 bin kaçak geçiş yapan ve tahsil edilmeyen paranın miktarı ise 4 milyon 282 bin lira oldu.

ANLAŞMA BİTİNCE YENİDEN İŞLETMECİ OLMAK İSTERİZ

Soğukpınar, yap-işlet-devret modelinin yaptıkları anlaşma çerçevesinde 2028’de biteceğine işaret etti. Serhat Soğukpınar süreç hakkında, “Kamuya devirden sonra, yine bir ihale yapılıp özel işletmenin devamına karar verilirse işletmeciliği yapmak isteriz. Karayolları bir işletmeci değil, yapımcı, bakımcı ve onarımcıdır. Türkiye’nin birçok projesinde yurt dışından çok önemli bir işletmeci bilgi transferi gerçekleşti. Bu işi profesyonel bir şekilde yapıyoruz” diye konuştu.

Kuzey Marmara'da günlük 250 bin araç

ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, “Toplamda 138 kilometrelik yolda günlük 135 bin geçiş garantimiz var. Karayolu kısmında gir-çık yapan tekil kullanıcı sayısı hafta içi 250 bin araca kadar ulaştı. Günlük geçiş sayımız tarifeye göre 60 bin civarında. Köprüden ise günlük eşdeğer olmayan tarife üzerinden 125-130 bin bandında geçiş var. Mevcut geçişlerin yüzde 35 karşılama oranı var" dedi.

Türkiye'nin yolları Avrupa'yı aratmadı

Avrupa’da 86 bin kilometrelik özel otoyol ağını işleten firmaların çatı kuruluşu olan ASECAP’ın Genel Sekreteri Malika Seddi, otoyolları övdü. Seddi, “Tükiye’nin yol standartları çok yüksek. Burada dolaşırken Avrupa’da geziyormuş gibi hissettim. Avrupa’yla Türkiye’nin bu konuda hiçbir farkı yok” diye konuştu. ASECAP’ın 2023 Zirvesi ise İstanbul’da yapılacak.

#rusya #Ukrayna
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