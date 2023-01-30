Türkiye'de nükleer enerji dönemi başlıyor

Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışmalar hızla devam ediyor. Akkuyu Nükleer Enerji Santralinde sona yaklaşıldı. İlk ünitenin bu yıl devreye girmesi bekleniyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Cumhuriyetin 100. yılına hummalı bir şekilde hazırlanıyor. Santralin ilk ünitesi ekim ayında devreye alınacak. Böylecek Türkiye tarihte ilk kez nükleer santralden enerji üretmiş olacak.

Aynı anda dört güç ünitesi inşa ediliyor

Santral, Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor. Dünyanın en büyük nükleer santral sahasında aynı anda dört güç ünitesi inşa ediliyor. Santralin birinci ünitesindeki iç koruma kabuğunun montajı bitirildi.

2026'ya kadar tüm üniteler tamamlanacak

Toplam 4 reaktörle 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak şekilde tasarlanan Akkuyu NGS'nin kalan ünitelerinin birer yıl arayla 2026'ya kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ekonomiye 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak

Akkuyu Nükleer Santrali, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak. Tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kilovat saat elektrik üretecek. Bu da Türkiye'nin yüzde 10'luk enerji ihtiyacını tek başına karşılaması anlamına geliyor. Dev proje, ülke ekonomisine 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

Santralin kalan ünitelerinin birer yıl arayla 2026'ya kadar tamamlanması hedefleniyor.