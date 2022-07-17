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Türkiye, yılın ilk yarısında çekici ihracatından 740 milyon dolar döviz girdisi sağlandı

Türkiye, yılın 6 ayında yapılan çekici ihracatından yaklaşık 740 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Ekonomi 17.07.2022, 11:21
Türkiye, yılın ilk yarısında çekici ihracatından 740 milyon dolar döviz girdisi sağlandı

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici üretim sanayisi, ocak-haziran dönemindeki ihracatını 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 61,15 artırdı.

Geçen senenin aynı döneminde 459 milyon 157 bin dolar olan çekici ihracatı, bu yıl aynı süreçte 739 milyon 946 bin dolara yükseldi.

Sektör temsilcileri 2022'nin ilk yarısında ihracat yaptıkları 60 ülke içinde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye ihracat, 2021'in aynı aylarına kıyasla yüzde 16 artarak 108 milyon 759 bin dolardan, 126 milyon 306 bin dolara çıktı. Almanya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 17'sini oluşturdu.

Çekici üreticileri, ikinci sıradaki Polonya'ya ihracatını 6 ayda yüzde 30,6 artırarak 84 milyon 343 bin dolardan, 110 milyon 159 bin dolara taşıdı.

Aynı dönemde üçüncü sıradaki İspanya'ya ihracat ise yüzde 84,47 artışla 44 milyon 546 bin dolardan, 82 milyon 172 bin dolara ulaştı.

Fransa, yüzde 83'lük artış ve 79 milyon 140 bin dolarlık çekici ihracatıyla dördüncü sırada yer aldı.

Sektör temsilcilerinin Almanya, Polonya, İspanya ve Fransa'ya yaptığı ihracat, ocak-haziran ayları toplam çekici dış satımının yüzde 53,75'ine karşılık geldi.

AB ülkeleri ön sıralarda

Beşinci sıradaki İtalya'ya çekici ihracatı yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,1 artarak 49 milyon 352 bin dolardan, 72 milyon 101 bin dolara geldi.

Ocak-Haziran 2021'de çekici ihracatı yapılmayan Birleşik Krallık'a bu yılın aynı döneminde 42 milyon 585 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Belçika 28 milyon 153 bin dolarla 7'nci, Portekiz 26 milyon 420 bin dolarla 8'inci, Hollanda 24 milyon 840 bin dolarla 9'uncu, Macaristan da 18 milyon 170 bin dolarlık çekici ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı.

Yılın ilk yarısında en fazla çekici ihraç edilen ilk 10 ülke, Birleşik Krallık hariç Avrupa Birliği (AB) üyelerinden oluştu.

Geçen yılın aynı dönemlerinde ihracat olmayan Norveç, İran, Afganistan, İsveç, Danimarka, İsviçre, Yeni Zelanda, Azerbaycan-Nahçıvan, Moritanya, İrlanda, Yunanistan, Avustralya, Somali, Etiyopya, Lübnan, Libya, Tanzanya ve Mali'ye bu yılın 6 ayında çekici gönderildi.

Kaynak: AA
#çekici ihracatı #Bursa
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