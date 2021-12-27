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Türkiye'yi tercih edenlerin sayısı giderek artıyor! At isteyen de var yat isteyen de

Her sene yüz binlerce tatilciyi ağırlayan Türkiye, 300 milyar dolarlık bir pazara sahip düğün turizminde de gün geçtikçe tercih edilen bir ülke haline geliyor...

Ekonomi 27.12.2021, 10:36
Türkiye'yi tercih edenlerin sayısı giderek artıyor! At isteyen de var yat isteyen de

Her sene yüz binlerce tatilciyi ağırlayan Türkiye, 300 milyar dolarlık bir pazara sahip düğün turizminde de gün geçtikçe tercih edilen bir ülke haline geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de her yıl yaklaşık 500 destinasyon düğünü yapılıyor. Türkiye’nin düğün için neden tercih edildiğini ve ne tür hizmetler verildiğini Travel Shop Turkey Genel Müdürü Murtaza Kalender anlattı.

Türkiye’nin özellikle konumu nedeniyle tercih edildiğini belirten Kalender, “Çünkü bu insanların dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok dostları var. Hepsine yakın ortak bir noktada buluşturmak istiyorlar Türkiye’de bunun için iyi bir tercih” diye konuştu.

İLGİNÇ İSTEKLER VAR

Düğün hazırlıkları sırasında sıra dışı isteklerle karşılaştıklarını anlatan Kalender şöyle konuştu: “Bazen çok farklı isteklerle karşılaşabiliyoruz. At ya da deve isteyen de oluyor yat isteyen de. Bu isteklerin tamamını karşılıyoruz. Bunun yanında yüksek kapasiteli turizm tesislerimiz ve iklim koşullarımız düğün organizasyonlarında ülkemizin elini güçlendiren ve tercih edilmesini sağlayan diğer faktörlerden.”

1 MİLYON DOLAR HARCIYORLAR

En çok Hindistan, Pakistan, İran ve Asya gibi ülkelerden talep aldıklarını söyleyen Kalender, “Eğlencesinden kına gecesine kadar organize edilen düğünler yaklaşık 1 hafta sürüyor. Sadece biz bu yıl irili ufaklı 100 düğün yaptık. Bunların 15’i 1 milyon doların üzerinde” dedi.

#Hindistan #Pakistan #iran
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