Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılıyor

Keskin ve dar virajlar tarih oluyor. Birçok ölümlü kazaya neden olan Erzurum-Artvin arasındaki Pirinkayalar Geçidi artık tünelle aşılacak.

Yapımına 2017 yılında başlanan Pirinkayalar Tüneli tamamlandı.

Sürücülere rahat nefes aldıracak tünel, ulaşımda sağladığı kolaylıkla Doğu Anadolu'yu Erzurum-Artvin güzergahından Doğu Karadeniz'e, Türkiye'yi de Gürcistan üzerinden Kafkaslar'a bağlayacak.

Sürücülerin çilesi son bulacak

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan geçitteki 36 keskin viraj artık sürücüleri zorlamayacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, tünelle ilgili şunları söyledi:

"Tünelle hem kazalar azalacak hem de yoğun kar yağışında yolun kapanma durumu ortadan kalkmış olacak."

Yakıttan da tasarruf edilecek

Tünel, bağlantı yolları ile birlikte ulaşımda konforu sağlayacak. Yolculuk süresi 20 dakika kısalacak.

Tek tüp olarak inşa edilen Pirinkayalar Tüneli 2 bin 272 metre uzunluğunda. Tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.

Tünelin trafiğe açılması ile Erzurum-Artvin arasındaki yol 685 metre kısalacak. Böylece yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla katılacak

Pirinkayalar Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle bugün hizmete açılacak.

Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.