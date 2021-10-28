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Türkiye öncülüğünde Doğu Akdeniz’e stratejik yatırım

Türkiye, önümüzdeki yıl Doğu Akdeniz bölgesinde, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasında çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteyner limanı inşa etmeye hazırlanıyor.

Ekonomi 28.10.2021, 08:13 28.10.2021, 08:18
Türkiye öncülüğünde Doğu Akdeniz’e stratejik yatırım

Dünyanın ve bölgesinin stratejik transit ülkesi olmayı hedefleyen Türkiye, bu kapsamda bir yandan kara yolu ve demir yolu yatırımlarına hız verirken, şimdi de denizlerde atacağı adımla ticarette Deniz İpek Yolu olarak anılacak bir koridora imza atacak.

Türkiye’nin küresel ticarette etkinliğini artırmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı Programı’nda, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı Ana Konteyner Limanı Projesi’ne yer verildi.

ETÜT-PROJE 2022’DE TAMAM

Programda yer alan bilgilere göre; Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları tarafından yürütülecek proje kapsamında, 2022 yılında Doğu Akdeniz bölgesinde yer tespiti yapılacak ve etüt-proje çalışmaları tamamlanacak. Çin’in 68 ülkeyi kapsayan uluslararası altyapı programı Kuşak ve Yol Projesi bünyesindeki Orta Koridor’un, Türkiye önderliğinde etkin ve cazip hale getirilmesini sağlamak için düşünülen transit yük odaklı Ana Konteyner Limanı Projesi, Deniz İpek Yolu bakımından stratejik önem taşıyacak.

DENİZDE KAVŞAK NOKTASI

Dünya genelinde yıllık 20 trilyon doların üzerinde olan ticaret hacminin yüzde 80’ini deniz yolu ile gerçekleşirken, ortaya çıkan 12 milyar tonluk yük hacminde en önemli kavşak noktasını ise Doğu Akdeniz bölgesi oluşturuyor. Üç kıtaya bakan yüzüyle, Doğu Akdeniz limanları, transit süreyi kısaltması bakımından büyük avantaj sunacak. Çin’den Batı Afrika kıyılarına, Süveyş Kanalı veya Ümit Burnu güzergahından 35 günlük transit sürelerde ulaşılırken, Mersin yahut İskenderun aktarmalı demir yolu ve deniz yolu entegrasyonu ile bu sürenin yarıya indirilmesi mümkün olacak.

Konteyner bazlı lojistik sektörünün, 2024 yılına kadar her yıl yüzde 3,5 büyümesi ve 951 milyon TEU/yıl miktarına ulaşılması bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak
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