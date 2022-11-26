banner38

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı yarı yarıya arttı

Türkiye'nin 2021-2022 sezonu zeytinyağı ihracatının tutarı, önceki döneme göre yüzde 50 artışla 201 milyon 687 bin dolara çıktı.

Ekonomi 26.11.2022, 19:40
Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı yarı yarıya arttı

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, 31 Ekim'de sona eren 2021-2022 zeytinyağı ihracat sezonunda 120'den fazla ülkeyle ticaretini sürdürdü.

Zeytinyağı ihracatı, geçen sezona kıyasla miktar bazında yüzde 32 artışla 44 bin tondan 58 bin tona, değer bazında ise yüzde 50 artışla 134 milyon 877 bin dolardan 201 milyon 687 bin dolara çıktı.

En fazla zeytinyağı ihracatı yapılan ülke ise 75 milyon dolarla ABD oldu.

Bu ülkeyi, 24 milyon dolarla İspanya, 17 milyon dolarla Japonya, 10 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Zeytinyağı ihracatında ambalajlı ürün oranı yüzde 53

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, AA muhabirine, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında önemli bir başarı yakaladığını söyledi.

Ambalajlı zeytinyağı ihracatının 107 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Er, "Toplam zeytinyağı ihracatımızın yüzde 53'ünü ambalajlı olarak gönderdik. Bu sezon zeytinyağı sektörümüz tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı, başarılı bir sezonu geride bıraktık. 2022/2023 sezonunda 730 bin ton zeytin ve 420 bin ton da zeytinyağı rekoltesi öngörülüyor. Bu rakamlara ulaşılabilirse Türkiye tarihinde ilk kez rastlanan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu rakamlarla Türkiye sofralık zeytinde dünyada birinci, zeytinyağında da ikinciliğe yükselecek." dedi.

Davut Er, gelecek sezon için zeytin, zeytinyağı ve prina ihracatında 500 milyon dolar hedefi koyduklarını ifade etti.

Sektörü domine eden İspanya'da da rekoltenin az olduğuna dikkati çeken Er, "Avrupa Birliği'nin Türk zeytinyağına ihtiyacı var, bu yüzden alternatif pazarlara ağırlık vermek zorunda." diye konuştu.

"Dünya zeytinyağı piyasasındaki gelişmeler Türkiye'nin lehine"

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat da bu yıl Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağında tarihi bir rekolteye sahip olduğunu dile getirdi.

Akhisar'da 14 milyon zeytin ağacı olduğunu belirten Alhat, şunları kaydetti:

"Özellikle sofralık zeytinde ilk sıradayız. Yaklaşık 40 bin ton zeytinyağı rekoltesi ve 67 zeytin ve zeytinyağı işletmesiyle ülkenin en kaliteli zeytinyağını üretmek için yeni sezona başladık. İç piyasadaki olumlu gelişmeler ihracata da olumlu yansıdı. Dünya zeytinyağı piyasasındaki gelişmeler Türkiye'nin lehine. Dünyada zeytin rekoltesi düşerken Türkiye'de inanılmaz bir artış var. Bu ihracatta çok büyük bir fırsat olarak karşımıza çıkacak. Bu sene de rakamların artacağını düşünüyoruz çünkü dünyada olmayan, bizde ise bol olan bir ürünü konuşuyoruz. Bu yüzden elimizde çok değerli bir ürün olduğunu belirtmek isterim. Bu nedenle ihracatta büyük artış yaşayacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA
#zeytinyağı #ihracat
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Boluspor 14 25
3. Pendikspor 13 24
4. Keçiörengücü 13 24
5. Rizespor 14 23
6. Samsunspor 13 23
7. Bodrumspor 14 22
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 15 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 8
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23