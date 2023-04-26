Türkiye'nin ilk çip üretim fabrikası kuruluyor

TVNet ekranlarına konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de çip üretim tesisi kurulacağını açıkladı.

Söz konusu tesisle Türkiye'nin 65 nanometrede kendi çipini üreteceğini söyleyen Bakan Varank, TÜBİTAK Bilgem personelinin tecrübelerinden faydalanacağını ifade etti.

Yerli ve milli teknoloji hamleleriyle dünyaya damgasını vuran Türkiye, çip üretimi konusunda da harekete geçiyor.

Özellikle koronavirüs döneminde yaşanan küresel kriz nedeniyle önem kazanan çip üretimi konusunda Türkiye bir üst lige çıkmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de çip üretimi tesisi kurulacağını açıkladı.

Bakan Varank, tvnet ekranlarında açıklamalarda bulundu. Çip üretimi ve tasarımı ile ilgili kendi bağımsızlığını tesis ettiğini belirten Bakan Varank, Türkiye'nin de bu ülkelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Bakan Varank, Türkiye'de çip üretim tesisi kurulacağını ifade etti. Türkiye'nin TÜBİTAK Bilgem ile hali hazırda çip üretebildiğini ancak bunun eski teknoloji olduğunu belirten Varank, söz konusu tesis ile Türkiye'nin 65 nanometrede kendi çipini üreteceğini söyledi.

Söz konusu tesisin Katar iş birliğiyle kurulacağını söyleyen Varank, Türkiye'nin, Katar'ın tedarik edeceği ekipmanlar ve TÜBİTAK Bilgem personelinin de tecrübesiyle 65 nanometre çip üretecek bir ülke hale geleceğini söyledi.

Çip tasarımı yapacak firmalara destek verilecek

Başta savunma sanayii olmak üzere Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale geleceğini söyleyen Bakan Varank, çipin üretimi kadar tasarımının da önemli olduğunu belirtti.

Bu konuda Milli işlemci Çakıl'ı örnek gösteren Varank, Çakıl'ın TÜBİTAK'taki tasarımcı mühendisler tarafından geliştirildiğini ancak Malezya'da üretildiğini açıkladı.

Bakan Varank, kurulacak tesisle Çakıl gibi 65 nanometre çiplerin Türkiye'de üretileceğini ifade ederek çip tasarımı yapacak firmalara da ciddi destek verileceğini söyledi.