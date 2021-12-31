Türkiye'nin ilk barajında 27 sonra bir ilk
Türkiye'nin ilk barajı olma özelliğini taşıyan Çubuk Barajı'nda yeniden su tutuldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla yapımı tamamlanan Türkiye'nin ilk betonarme barajı olma özelliğine sahip Çubuk-1 Barajı'nda, 27 yıl aradan sonra su tutulmaya başlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, atıl durumda olan doğal kaynakları yerinde ve doğru yöntemlerle verimli hale dönüştürmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Çubuk-1 Barajı'nda ve rekreasyon alanında biriken dip çamurlarının temizlendiği belirtildi.
Açıklamada, 1994'ten itibaren atıl durumda bulunan barajda içme suyu "su alma yapısı"nın aktif hale getirildiği ve 27 yıl aradan sonra su tutulmaya başlandığı bildirildi.
Atatürk'ün talimatıyla yapımı tamamlanan Türkiye'nin ilk betonarme barajı Çubuk-1 Barajı'ndan elde edilecek su, tarımsal sulama faaliyetlerinde ve bölgedeki yeşil alanların sulamasında kullanılacak.
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