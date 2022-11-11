banner38

"Türkiye, küresel şirketlerin ve yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor"

Türkiye'ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) yılın 9 ayında 9 milyar 282 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomi 11.11.2022, 19:55
"Türkiye, küresel şirketlerin ve yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ait UDY tutarını paylaştı. Buna göre, ocak-eylül döneminde Türkiye'ye gelen UDY tutarı 9 milyar 282 milyon dolar olurken, son 12 aylık dönemde toplam UDY girişi 12,8 milyar doları aştı.

Yılın 9 ayında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke 1,5 milyar dolarla İspanya oldu. Onu 636 milyon dolarla İsviçre, 601 milyon dolarla Hollanda izledi.

Sektörel kırılıma bakıldığında ise ilk üç çeyrekte finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 35'lik payla en fazla UDY çeken sektör olurken, imalat sanayi yüzde 23 ile ikinci, toptan/perakende ticaret yüzde 21 ile üçüncü sırada yer aldı.

"Türkiye, küresel şirketlerin ve yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin salgın sonrası dönemde ve devam etmekte olan küresel kırılganlıklar ve risklere rağmen güçlü ve dayanıklı yatırım ortamı sayesinde birçok farklı sektörde faaliyet gösteren küresel şirketlerin ve yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uygulanan politikalar ve jeopolitik gelişmelere karşı atılan adımlarla yatırım ortamının ve ekonominin canlılığının devamının sağlandığını kaydeden Dağlıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) son yayınladığı rapora göre dünyada UDY hareketleri 2022'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 30 düşüş gösterdi ve yıl geneli için dünyada bir yavaşlama öngörüsünde bulunuldu. Türkiye'ye baktığımızda ilk 3 çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 ile sınırlı kalan bir yavaşlama gözlemliyoruz. Dikkat çeken bir diğer başlık ise teknoloji girişimciliği alanındaki yatırımların artarak devam etmesi."

Teknoloji girişimleri 1,5 milyar dolarlık yatırım aldı

Burak Dağlıoğlu, tüm dünyada teknoloji yatırımlarında keskin düşüler gözlemlenirken, ilk 3 çeyrekte Türkiye'deki tohum, erken ve ileri aşama teknoloji girişimlerinin 208 işlemde 1,5 milyar dolar yatırım aldığını bildirdi.

Söz konusu yatırımlara ilişkin bilgi veren Dağlıoğlu, "Bu yatırımlarda toplam 99 farklı uluslararası yatırımcı bulunmakta ve söz konusu uluslararası yatırımcıların da 61'i Türkiye'deki bir girişime ilk kez yatırım gerçekleştirdi. Özetle, Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz ve yeni yatırımcıların da ülkemize gelmeye devam ettiğine şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#türkiye #doğrudan yatırım
Yorumlar (0)
banner35
17
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23