Türkiye-Kırgızistan dış ticaret hacmi 1 milyar doları yakaladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Kırgızistan şubesinin resmi açılışı münasebetiyle gala programı düzenlendi.

Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan, burada yaptığı konuşmada, her alanda gelişen Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerinde ticaret ve yatırımın önemine değindi.

Ticari ilişkilerde son birkaç yılda çok önemli bir mesafe kat edildiğini kaydeden Doğan, "2022 yılında 11 aylık dönemde 950 milyon dolar seviyesini yakalayan ticaret hacmimiz ile yıl sonu verilerine göre bizler 1 milyar doları yakaladığımız düşüncesindeyiz." dedi.

Doğan, iş insanlarının son derece önemli bir misyon üstlendiklerinin farkında olduklarını ve onları birer "gönül elçisi" olarak gördüğünün altını çizdi.

Türk iş insanlarının son 26 yılda Kırgızistan'a 1 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım yaptığını dile getiren Doğan, Türk yatırım faaliyetlerinin öncelikle iş insanlarının özverili çabaları sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde 2 milyar dolarlık hedef koyduğunu ifade ederken, bu hedefi iş dünyasının gayretleriyle birlikte gerçekleştireceklerini aktardı.

MÜSİAD'ın yeni şube faaliyetlerinin, Türk ve Kırgız ilişkilerinin gelişmesine son derece önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyleyen Doğan, yeni şubenin her iki ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilediğinde bulundu.

"Kırgızistan ile ikili ticaretini 2 milyar dolara çıkarmaya gayret göstereceğiz"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ise konuşmasında, "Kırgızistan ile ikili ticareti 2 milyar dolara çıkarmaya gayret göstereceğiz." dedi.

Altunbaş, şu anda 13 binden fazla üyesine, bünyesinde 60 bin firmaya ve Türkiye'nin ihracatında yüzde 20'lik paya sahip MÜSİAD'ın 2 buçuk milyon kişiye iş sağlayan bir ticaret örgütü olduğunu anımsattı.

Şube sayısını yıl sonunda 100'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Altunbaş, dünya ticaretinin yüzde 74'ünü yapan G20 ülkelerinin 18'inde şube ve temsilcilik olarak devam ettiklerini anlattı.

Altunbaş, yıl sonuna doğru diğer iki ülkede şube açarak örgütün G20 stratejisini tamamlayacaklarını bildirdi.

Program, Kırgız ses sanatçısı Turdakun Niyazaliyev'in ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin Türk ve Kırgız folklor dans ile komuzcu grubunun sahne almasıyla sona erdi.