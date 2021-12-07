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Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda 12 olmak üzere toplamda 15 anlaşma imzalandı.

Ekonomi 07.12.2021, 15:46
Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin, Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşmesinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani imzaladı.

Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forum Arasında Kurumsal İşbirliği Tesis Edilmesine Yönelik Niyet Mektubu'na Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na ve Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani imza attı.

KOSGEB ve Katar Kalkınma Bankası Arasında Mutabakat Zaptı ve Türk Standartları Enstitüsü ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı Arasında Standardizasyon Alanında Mutabakat Zaptı Uygulama Programı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Katar Devleti Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında 2022-2023 Yılları için Kültürel Alanda İkinci Uygulama Programı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 2022-2023-2024 Yılları için Gençlik ve Spor Alanında İlk Uygulama Programı'nı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Katar Kültür ve Spor Bakanı Şeyh Abdulrahman bin Hamad Al Thani imza altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Uygulama Programı'nı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Katar Kamu Sağlığı Bakanı Hanan Mohamed Al Kuwari imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Arasında Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar İş İnsanları Derneği Arasında Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Katar İş İnsanları Derneği Başkanı Şeyh Faisal bin Qassim Al Thani imzaladı.

Anadolu Ajansı (AA) ile Katar Haber Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması ise Doha'da Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Katar Haber Ajansı Başkanı Ahmad Saeed Al Romaihi tarafından imza altına alınacak.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Qatar Debate Arasında Akademik İşbirliği Anlaşması, İbn Haldun Üniversitesi ile Katar Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması da yine Doha'da imzalanacak.

#katar #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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