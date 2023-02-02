Türkiye, ihracat sezonunun ilk 5 ayında fındıktan 884 milyon dolar kazandı
Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk beş ayında 153 bin 275 ton fındık satarak 883 milyon 567 bin 187 dolar kazandı.
Ekonomi 02.02.2023, 18:00
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk beş ayı olan 1 Eylül 2022-31 Ocak 2023 dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 883 milyon 567 bin 187 dolar karşılığında 153 bin 275 ton fındık satıldığı kaydedilerek, ocak ayı ihracatının ise 22 bin 870 ton fındık karşılığı 142 milyon 683 bin 765 dolar olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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