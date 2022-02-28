Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın büyüme verilerini açıkladı.

Türkiye ekonomisi bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetti. Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü çeyrekte ise büyüme oranı yüzde 9,1 oldu.

Türkiye, G20 ülkeleri arasında ilk, OECD ülkeleri arasında 3. oldu

Türkiye, 2021'in son çeyreğinde elde ettiği yıllık bazda yüzde 9,1'lik performansıyla büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında ilk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldı.

Üretim yöntemiyle büyüme, geçen yıl cari fiyatlarla bir önceki yıla göre göre yüzde 42,8 arttı ve 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL olarak açıklandı.

En büyük artış hizmet sektöründe

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla geçen yıl 9 bin 539 dolar olarak hesaplandı.

En büyük artış hizmet faaliyetleri sektöründe oldu.

Geçen yıl bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 17,3 büyüdü.

Sanayide büyüme oranı ise yüzde 16,6 olarak açıklandı.