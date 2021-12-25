Türkiye Ekonomi Modeli'ne vergi dairesi müdürleri ve müdür yardımcılarından destek

Vergi Dairesi Müdürleri ve Müdür Yardımcıları Derneğince (VDM), Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin, "Ülkemizin başarıya hep birlikte ulaşacağına, büyük ve güçlü bir diriliş göstereceğimize inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'nin belirleyici aktörlerinden biri olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, bu sürecin etkin, verimli ve ekonomik olarak sağlıklı ilerlemesi ve başarıya ulaşması hususunda üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getireceğine inançlarının tam olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye genelindeki vergi daireleri olarak stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile namı diğer fırsatçılık yapan kişi/kurum/kuruluşlara karşı verilecek mücadelede, ihracatçıların en büyük finansman desteği olan KDV iadelerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesinde nitelikli ve yenilikçi hizmet veren, bütçe gelirlerinin tahsilatında etkin bir şekilde çalışarak mükellef odaklı hizmet anlayışı ile Türkiye'nin 81 ilinde görev yapan vergi daireleri müdürleri ve müdür yardımcılarının, yeni ekonomik modellin gücüne güç katacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında belirttiği üzere muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda hem bizlerin hem de bizden sonraki nesillerin hayatlarında asırlık değişimlerin görüleceğine, ülkemizin başarıya hep birlikte ulaşacağına, büyük ve güçlü bir diriliş göstereceğimize vergi daireleri yöneticileri olarak inanıyoruz."