banner38

Türkiye'de rüzgar enerjisi elektrik üretimine katkı sağlamaya devam edecek

Türkiye'de aktif 3 bin 983 rüzgar türbiniyle elektrik üretimi sürdürülüyor.

Ekonomi 29.10.2022, 00:53
Türkiye'de rüzgar enerjisi elektrik üretimine katkı sağlamaya devam edecek

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamasının yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılmasında önemli rol oynayan yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidroelektrikten sonra en yüksek kapasiteyi eylül sonu itibarıyla 11 bin 641 megavatla rüzgar enerjisi oluşturuyor.

AA muhabirinin, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nden (TÜREB) derlediği bilgilere göre, yılın 10 ayında elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu aktif olarak işletmede bulunan 280 rüzgar enerjisi santrali ve 4 bin 117 rüzgar türbini karşıladı.

Türkiye'de son yıllarda gelişen rüzgar enerjisi sektörü yardımıyla, AB'de yoğun rüzgar yatırımı alan bazı ülkelerde yüzde 25'ler seviyesinde olan rüzgar enerjisi santrallerinin kapasite faktörü Türkiye'de ortalama yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca Türkiye, rüzgar enerjisinde kapasite artışıyla eş zamanlı olarak sanayisini de geliştirdi. Yeni rüzgar türbini teknolojileriyle Türkiye'nin karasal ve deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi potansiyelinin Türkiye’nin mevcut kurulu gücünün de üzerinde olacak şekilde 100 bin megavatı aştığı hesaplanıyor.

Rüzgar enerjisi ekipmanı üretiminde son yıllarda Avrupa liginde üst sıralara yükselen ve Avrupa'nın 5'inci büyük rüzgar endüstrisi olan Türkiye'den artık 6 kıtada 45 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediliyor.

Rüzgar enerjisinin dahil olduğu sanayi, inşaat, işletme, bakım ve onarım alanlarında ülkemizde 20 binden fazla kişi istihdam ediliyor.

TÜREK Kasım'da İzmir'de başlıyor

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, 1-2 Kasım'da İzmir'de düzenlenecek ve rüzgar sektörünün en önemli etkinliklerinde biri olan 11'inci Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu

Erden, TÜREK'e, rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteren tüm paydaşların katılacağını belirterek, "Türk rüzgar sanayicisi, yatırımcısı, finansman kurumları, teknik uzmanlar ve kamu idaremizin temsilcilerinin hep beraber bulunacağı, şimdiye kadar tüm dünyaya ve Avrupa'ya verdiğimiz, doğru ve güvenilir bir sanayi tedarikçisi olma” hedefine dair mesajımızın nihai olarak vurgulanacağı etkili bir organizasyon olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı yapılması için uluslararası organizasyonlarda da yabancı yatırımcıların davet edildiğini vurgulayan Erden, şöyle konuştu:

"Gerek Hamburg'daki büyük rüzgar organizasyonunda gerekse Bilbao'da Türkiye'nin rüzgar enerjisi yatırım ortamı ve fırsatları masaya yatırıldı. Bu toplantılarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da enerji ve sanayi yatırımcılarını Türkiye'ye davet etti. Ülkemizde oluşan somut birtakım fırsatlarla beraber daha fazla yatırım yapılmasını bekliyoruz. Rüzgar enerjisi sektörünün altyapı ihtiyacı devam ediyor. Örneğin İzmir Çandarlı'da yapılması planlanan liman oldukça stratejik. Ege'de buna ek olarak Balıkesir, İzmir, Bursa'da sanayi yatırımları için gerekli altyapının sağlanması sağlıklı tedarik ortamı oluşturulması için önemli. Bunun yanında Türkiye'nin enerji üretiminin yüzde 5'ini karşılayabilecek yeşil hidrojen üretimi için de önümüzdeki yıllarda enerji üretimi, iletimi, hidrojen depolama ve taşıma gibi alanlarda yeni altyapıya ihtiyaç bulunuyor."

"Yatırımcılarımızın ciddi bir talebi olacağına kuşkum yok"

Erden, Türkiye'de yeni yatırımlara ihtiyaç olsa da oldukça güçlü bir rüzgar enerjisi ekosisteminin bulunduğuna işaret etti.

Depolama ve yenilenebilir enerji entegrasyonu hakkında yeni bir mevzuat düzenlemesi olacağını vurgulayan Erden, "Biliyorsunuz mayısta enerji depolama ile ilgili bir kanun değişikliği yapıldı. Bu hazırlıklara istinaden yenilenebilir ve depolamayı entegre eden yeni mevzuatın önümüzdeki iki hafta içinde çıkmasını bekliyoruz. Bu çerçevede depolama alanında önümüzdeki yıllarda yeni bir yatırım dalgası göreceğimizi düşünüyorum. Bu konuda yatırımcılarımızın ciddi bir talebi olacağına kuşkum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#rüzgar enerjisi #Elektrik üretimi
Yorumlar (0)
banner35
15
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Beşiktaş 11 19
7. Konyaspor 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 10 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Ö.K Yeni Malatya 11 9
17. Altay 10 8
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Espanyol 12 11
14. Celta Vigo 11 11
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
banner23