Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza
BN Teknoloji şirketine (Binance) MASAK tarafından yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.
Ekonomi 25.12.2021, 12:49 25.12.2021, 12:53
Söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.
Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamıştı.
Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.
Kaynak: AA
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