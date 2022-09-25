Türkiye'de 2023'te 345 gerçekleştirilecek

Türkiye'de gelecek yıl yapılacak toplam 345 fuardan 36'sı tarım ve hayvancılık, 22'si gıda alanında gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanan 2023 Yılı Fuar Takvimi verilerinden derlediği bilgiye göre, 2023 yılında düzenlenecek 345 fuarın 113'ü uluslararası nitelikte olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle önemi daha da artan tarım ve hayvancılık ile gıda sektörleri, en fazla fuar düzenlenecek alanlar olacak. Bu kapsamda tarım ve hayvancılık sektöründe 36, gıda sektöründe 22 fuar açılacak.

24 şehirde tarım-hayvancılık fuarı düzenlenecek

Tarım ve hayvancılık alanındaki 36 fuar, 24 şehirde düzenlenecek. Fuarların 23'ü ihtisas, 13'ü ise uluslararası ihtisas fuarı niteliğinde olacak.

Bu fuarlar, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yozgat illerinde yapılacak.

Antalya, 4 fuarla tarım ve hayvancılık alanında en fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak il olacak. Antalya'yı 3'er fuarla İstanbul ve Tekirdağ, 2'şer fuarla, Adana, Bursa, Denizli ve Kırklareli izleyecek.

Gıda fuarlarında İstanbul öne çıkacak

Gıda fuarları Antalya, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Van olmak üzere 7 ilde gerçekleştirilecek. En fazla gıda fuarı 16 etkinlikle İstanbul'da organize edilecek.

Gıda alanında düzenlenecek toplam 22 fuarın 6'sı uluslararası niteliğe sahip olacak.

Kovid-19 süreciyle ilgi odağı olan kamp, karavan ve outdoor temalı fuarlarda artış görülürken, söz konusu alanda 11 farklı fuar yapılacak.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen sigortacılık alanındaki fuarın gelecek yıl ikincisi düzenlenecek.