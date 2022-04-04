''Türkiye, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırmıştır''

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Dünyada ihracat beklentileri düşerken, belirsizlik ve riskler artarken Türkiye, mart ayında diğer ülkelerden pozitif ayrışmış ve Cumhuriyet tarihi ihracat rekorunu kırmıştır." dedi.

Mart ayı dış ticaret rakamları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı.

Gülle, yılın ilk çeyreğinde ihracat ailesinin son derece başarılı bir performans gösterdiğini, mart ayı rakamlarında da bunun yine görüldüğünü ifade etti.

Mart ayının ihracatçılar için ayrı bir önem arz ettiğini belirten Gülle, "Çünkü Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin etkileri bu dönemde tüm dünyada görülmeye başladı. Gelişmiş ekonomilerde savaştan doğan belirsizlik neticesinde sanayi PMI verileri ve ihracat taraflarında yavaşlamalar var. Bu anlamda, ihracatımızın bunca belirsizliğe, enflasyonist baskıya,

yüksek emtia ve ara mal fiyatlarına rağmen azimle yoluna devam etmesi son derece önemli. İşte bizi farklı kılan, ihracatçımızı 'güvenilir tedarikçi liman' yapan özelliğimiz burada saklı." diye konuştu.

Gülle, Avrupa'da yüksek enerji fiyatları ve belirsizlik nedeniyle kimi sektörlerde üretim bantlarının durmuş olduğunu, Asya tarafında ise artan koronavirüs vakaları sonucu kısıtlamaların yeniden başladığını, özellikle Avrupalı tedarikçilerin Asya'dan tedarik noktasında endişeleri bulunduğunu, ayrıca, Rusya, Ukrayna ve Belarus'tan tedarik edilemeyen ürünlerde alıcıların Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Salgın döneminden Türkiye'nin alnının akıyla çıktığını belirten Gülle, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere, o dönemde tedarik zincirleri ciddi manada bozulmuş ve Türkiye, bu süreçten ihracat hanesine ekstra 23 milyar dolar yazdırmıştı. Şimdi küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümde savaş kaynaklı ikinci tur başlıyor. Böyle dönemler; markalar doğurur, işini iyi yapanı, hakkıyla yapanı parlatır. Türkiye, tedarik zincirlerindeki ilk kırılma sürecinin yükselen yıldızı oldu. Şimdi yine tarihi bir fırsat ihracatçılarımızı bekliyor. Bu sebeple altını çizerek ifade etmek istiyorum ki ülkemize yönelen ek talebe yanıt verebilmek adına daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve en nihayetinde daha fazla ihracat yapmalıyız. Pandemi döneminde olduğu gibi, bu dönemi de iyi değerlendireceğimize yürekten inanıyorum."

- "Tarihin en yüksek ilk çeyrek performansı ve en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık"

İsmail Gülle, mart ayında ihracat ailesinin tarihi bir performans göstererek çifte rekora ulaştığını, martta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8’lik artışla 22,7 milyar dolar olduğunu, bu rakamla beraber tarihin en yüksek ilk çeyrek performansı ve en yüksek aylık ihracat rakamına erişildiğini bildirdi.

Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 95'e yükseldiğini aktaran Gülle, "Dünyada ihracat beklentileri düşerken, belirsizlik ve riskler artarken Türkiye, mart ayında diğer ülkelerden pozitif ayrışmış ve Cumhuriyet tarihi ihracat rekorunu kırmıştır." dedi.

Yılın ilk çeyreğinde toplam ihracatın 60 milyar doları aştığını bildiren Gülle, mevcut projeksiyonda bu rakamların, hedeflerine giden yolda son derece önemli olduğunu vurguladı.

20 sektörün ihracatını artırdığını belirten Gülle, "Bu ay; 3 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren kimya sektörümüz ilk sırada yer alırken, 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörümüz ikinci ve 2,3 milyar dolar ile çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise kimya, çelik, demir ve demir dışı metaller sektörlerimizde yaşandı. Her biri ihracatını geçtiğimiz yıla göre neredeyse yüzde 50 artırdı." diye konuştu.

Gülle, kimyevi maddeler, hazır giyim, elektrik ve elektronik, hububat, tekstil, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, iklimlendirme, çimento, cam, seramik, meyve sebze mamulleri olmak üzere 9 sektörün mart ayında ihracat rekoru kırdığını bildirdi.

- "18 Mart Çanakkale Köprüsü ile Avrupa'ya ihracatta önemli bir avantaj kazanmış olacağız"

TİM Başkanı Gülle, mart ayında ihracatçıların, Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"159 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,6 milyar dolarla ABD ve 1,3 milyar dolarla İtalya oldu. Aralarında ABD, İsrail ve Almanya'nın da dahil olduğu tam 33 ülkeye ihracatta rekor kırdık. Ayrıca bu ay ihracatımız için iki önemli ülkede, İspanya ve İsrail'de, yoğun katılımla ticaret heyetleri gerçekleştirdik. Alıcıların Türk firmalarımıza çok yoğun bir teveccühü oldu. Bu heyetlerde gördük ki sadece spesifik 1-2 sektörde değil, tüm sektörlerde ülkemize ciddi bir talep ve ilgi var. Mart ayında İspanya'ya ihracatımız yüzde 24 artışla 987 milyon dolar ve İsrail'e ihracatımız ise yüzde 40 artışla 738 milyon dolar oldu.

Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise en büyük pazarımız olan AB'ye ihracatımızın yüzde 27 artışla 10 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. AB'nin ihracatımızdaki payı ise yüzde 44 oldu. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de dahil ettiğimizde Avrupa kıtasının mart ayı ihracatımızdaki payı yüzde 54 oldu. Ayrıca, en büyük pazarımız olan AB'ye ihracatta, 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün fiilen hayata geçmiş olması, ülkemizin Ege ve Akdeniz'deki ihracat hamlesinin Avrupa'ya ulaştırılması adına atılmış tarihi bir adım oldu. 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile beraber lojistik yetkinliğimiz daha da artacak ve Avrupa'ya ihracatta önemli bir avantaj kazanmış olacağız."

Avrupa harici diğer ülke gruplarında ise yakın ve Orta Doğu ülkelerine 4 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 2,3 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,8 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Firmalarca ihracata duyulan yoğun ilginin, 2022 yılında da ihracatçı firma sayısına yansımaya devam ettiğini, 1.986 firmanın bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldığını bildiren Gülle, yeni firmaların geçen ay 105,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bu ay ihracat yapan firma sayısının ise 47 bin 981 olduğunu söyledi.

Miktar bazında ihracatın yüzde 6 artarak 15,7 milyon ton olarak gerçekleştiğini aktaran Gülle, birim ihracat değerinin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 yükselerek 1,45 dolara ulaştığını kaydetti.

- "Martta 61 ilin ihracatı arttı"

İsmail Gülle, martta 61 ilin ihracatını artırdığını, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin sırasıyla 9 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olduğunu bildirdi.

Gülle, bu şehirler hariç ihracat artışıyla dikkati çeken diğer illerin ise ihracatını 255 milyon dolar artıran İzmir, 241 milyon dolar artıran Ankara ve 150 milyon dolar artıran Denizli olduğunu söyledi.

İhracatçıların mart ayı başında faaliyete başlayan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ne (İGE AŞ) yoğun bir ilgisi olduğunu ifade eden Gülle, "İhracat ailesinin kendi öz kaynaklarıyla oluşturduğu İGE AŞ, ihracatçımızın teminat sorununu ortadan kaldıracak. Artık hiçbir ihracatçımız kredi almak için evini, arabasını, makinesini teminat göstermek zorunda kalmayacak." dedi.

Gülle, Anadolu'da ihracatın süratle artmaya devam ettiğini, geçen ay 18 ilin tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 163 ülkeye toplam 9,8 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Gülle, mart ayında Türk lirası ile ihracatın yüzde 72 arttığını bildirdi.

- "Böylesi bir dönemde ihracat en güçlü kalemizdir"

İhracatın, yapısal ekonomik sorunların çözümü olduğunu vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Uluslararası rekabetin yükseldiği böylesi bir dönemde ihracat en güçlü kalemizdir. Döviz kurlarının enflasyon üzerindeki etkisini ancak ve ancak yerli üretimle ve ihracatla çözebiliriz. Ülkemizin ara mal ithalatında dış bağımlılığı, enflasyonu da ithal etmemize sebep oluyor. Burada, özellikle Türkiye'de üretilebilir ara malların yurt içinden tedariki son derece önemli. Ham maddeyi sağlarken onu pahalı hale getirmemek ve yurt içindeki tedarikçilerle çeşitlendirmek gerekiyor. Bu nedenle ara mal üretiminde üreticilerimizi cesaretlendirerek yolumuza devam etmeliyiz. TİM olarak ihracatımız lehine olan tüm çalışmaların, vatandaşlarımızın da lehine olmasını istiyoruz. İhracat artışından kaynaklanan yüksek bir refah seviyesi hedefliyoruz. Çünkü ihracatla yükselen Türkiye, ihracatla yükselen 84 milyon demek."

Gülle, 2022 yılı hedefi olan 250 milyar dolara ulaşmak için ihracatın geçen yıla göre her ay 2,1 milyar dolar artırılması gerektiğini belirterek, 250 milyar dolara giden yolda ilk çeyrekte 10 milyar dolar artıda olunduğunu söyledi. Mevcut ivmenin yükselişle devam etmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Gülle, hedefe büyük bir azim ve inançla yürüdüklerini aktardı.