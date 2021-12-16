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Türkiye-Afrika Zirvesi bugün başlıyor

III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, bugün İstanbul’da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılacak zirvenin, Türkiye’nin Afrika Birliği ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor. Afrika ülkelerinden çok sayıda cumhurbaşkanı ve bakanın katılacağı zirvede iş birliğine yönelik adımlar masaya yatırılacak.

Ekonomi 16.12.2021, 08:48
Türkiye-Afrika Zirvesi bugün başlıyor

Afrika ile ilişkilerinde yeni bir döneme giren Türkiye bugün üç gün sürecek önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin üçüncüsü bugün İstanbul’da başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılacak zirveye Afrika’dan çok sayıda lider katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında muhatapları ile ikili görüşmeler yapacak.

Türkiye’nin Afrika Birliği ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir ivme başlatması beklenen zirve İstanbul Kongre Merkezi’nde toplanacak.

Söz konusu zirvenin teması da ilişkileri bir ileri noktaya taşıyacak şekilde “Birlikte Kalkınma ve Refah İçin Güçlendirilmiş Ortaklık” olarak belirlendi.

5 YILLIK PLAN

Zirvede 2022-2026 döneminde Afrika yararına gerçekleştirilecek somut projeler eylem planında yer alıyor. Buna göre, önümüzdeki beş yılda; barış, güvenlik ve yönetişim; ticaret, yatırım ve sanayi; eğitim, bilim, teknoloji ve inovasyon becerileri, gençlik ve kadın gelişimi; altyapı geliştirme ve tarım ve sağlık sistemlerinin geliştirilmesi alanlarında çeşitli iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

ZİRVE İÇİNDE ZİRVE

Çeşitli ülkelerden 20 lider ile 80 bakanın ağırlanmasının beklendiği zirve içinde zirveye de sahne olacak. Zirvenin son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet ve hükümet başkanlarının karşılıklı yatırımları ele alacakları bir çalışma yemeğinde buluşacak.

4. ZİRVE AFRİKA’DA

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin ilki 2008’de İstanbul’da, ikinci zirve 2014 yılı sonunda Ekvator Ginesi’nde gerçekleştirilmişti. İstanbul’dan sonra zirvenin adresi bir Afrika ülkesi olacak.

Libyalılar Türkiye’ye abi olarak bakar

Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuvayri de “Türkiye’nin Libya’nın doğusuna biraz daha önem vermesini istiyoruz” dedi. Nuvayri, Türkiye’nin Bingazi’de konsolosluk açmasını, sorunları ortadan kaldırma niyetini ortaya koyan önemli bir adım olarak gördüklerini kaydetti. Bingazi parlamenteri Ali Süleyman Musa, “Bu bir başlangıç ziyareti. Özellikle Libya’nın doğu bölgeleriyle ilişkileri güçlendirme, Türk şirketlerini Bingazi’ye döndürme ziyareti” değerlendirmesini yaptı. İdris Abdullah İdris ise “Bütün Libyalılar Türkiye’ye bir abi olarak bakarlar. Türkiye’den beklentimiz bütün kesimlerle kucaklaşması, doğu bölgesiyle yeni bir sayfa açması” dedi.

#TürkiyeAfrika Zirvesi
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