Türk Ticaret Bankası'na 21 yıl sonra yeniden faaliyet izni
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Temmuz 2001 tarihinde faaliyetleri durdurulan Türk Ticaret Bankası'na yeniden faaliyet izni verildi.
Ekonomi 20.11.2021, 14:17
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9895 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 Temmuz 2001 tarihinde faaliyetleri durdurulan Türk Ticaret Bankası'na yeniden faaliyet izni verildi.
Kararda şu ifadeler kullanıldı:
"5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."
Türk Ticaret Bankası ya da diğer adıyla Türkbank, Türkiye'de özel sektörün kurduğu ilk banka olma unvanını taşıyor.
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