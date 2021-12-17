Türk Telekom payları satılıyor
Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan KAP açıklamasına göre Türk Telekom paylarının yüzde 55'inin satın alınması için görüşmelere başlandı.
Ekonomi 17.12.2021, 21:21
Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hisselerinin satın alınması konusunda KAP'a açıklama gönderdi.
Açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.
Kaynak: AA
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