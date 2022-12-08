Türk-İş’in alt sınırı 7 bin 785 TL: İşverenlerin beklentisi 7 bin lira

Milyonlarca özel sektör çalışanının merakla beklediği 2023 yılı ücreti için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı dün yapıldı. Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında yapılan toplantıya işçi kanadı adına Türk-İş Genel Sekreter Pevrul Kavlak, işveren kanadı adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreter Akansel Koç katıldı. Saat 14.00’te başlayan toplantı 1 saat 45 dakika sürdü.

TÜRK-İŞ’İN ÇITASI 7 bin 785 TL

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantıdan ayrılırken bugün konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise görüşme öncesinde konfederasyonun genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Atalay, "Biz masaya 5 bin 500 lira ile oturmayacağız, 7 bin 785 lirayla oturacağız. Onun üzerinde işveren ve hükümet ne rakam getirecek görelim. Katılmadığımız bir rakam olursa o masada olmayız, bunu da imzalamayız" dedi.

İŞVERENİN BEKLENTİSİ 7 BİN LİRA

Bu arada, basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın asgari ücret anketinin sonuçları paylaşıldı. Anket sonuçlarına göre, işçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 liranın üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin lira oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 lira olarak ortaya çıktı. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 lira olarak hesaplandı.

Patronlardan istihdam mesajı

Ankette sorulan, ‘Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi?’ sorusu üzerine katılımcıların yüzde 60’ı yeterli olmadığı, yüzde 30’u yeterli olduğu, yüzde 10’u ise ne yeterli ne de yetersiz olduğu cevabını verdi. ‘Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 55’i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı, yüzde 45’i ise artırmayacağı yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 68,8’i asgari ücretin yükseltilmesinin işsizlik oranını da artıracağını düşünüyor.