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Türk-İş yoksulluk sınırını açıkladı

Türk-İş tarafından "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Şubat 2022 sonuçları açıklandı.

Ekonomi 25.02.2022, 15:18
Türk-İş yoksulluk sınırını açıkladı

Türk-İş'in araştırmasında, şubat ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 553, yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Şubat 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 4 bin 553 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 15 bin 140 lira hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 5 bin 970 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 7,12 artarken son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 66,38 olarak hesaplandı.

- Sütlerde yağ oranı azaltıldı

Süt, peynir ve yoğurt fiyatlarında KDV indirimiyle fiyatlarda gerileme oldu. Market markalı ürünlerde ilave indirimler olduğu gözlemlenirken, sütlerdeki yağ oranı yüzde 3,3'lerden yüzde 2,5 seviyesine geriledi.

Dana kıyma, kuşbaşı ve kuzu kuşbaşında KDV indirimi etkisiyle fiyat düşüşleri yaşanırken, balık fiyatları sabit kaldı. Tavuktaki fiyat düşüşü ise yüzde 7'den az oldu. Yumurta fiyatında yüzde 7'nin üzerinde hızlı bir yükseliş gözlemlendi. Yeşil mercimekte fiyat, KDV indiriminden de yüksek oldu. Kırmızı mercimeğin fiyatı düşerken, nohut ve kuru fasulye fiyatlarında yüzde 7'nin altında fiyat artışı yaşandı. Bazı bakliyat markaları maliyetleri düşürmek amacıyla ambalajlarını daha ince bir malzemeyle değiştirdi.

Ekmek fiyatında bu ay bir değişim gözlemlenmedi. Bu harcama grubunda yer alan gıda kalemlerinden bulgur ve pirinçte fiyat yüzde 7'den az, un fiyatı yüzde 7'den fazla arttı, irmik ve makarna fiyatında azalış tespit edildi.

- Fiyatı düşen sebze ve meyve olmadı

Semt pazarlarında maydanoz 3 liraya, kıvırcık 8 liraya, yeşil soğanın kilogramı 12 liraya, sera ürünlerinden salatalık ve domatesin fiyatı 15 liraya yükseldi. Patlıcan, kabak, biber 20 liradan satılırken sadece havuç ve balkabağının fiyatı sabit kaldı. Sebzelerin ortalama kilogram fiyatı 10,74 lira oldu.

Portakal ve mandalina fiyatları sabit kalırken semt pazarlarında en çok tercih edilen diğer tüm meyvelerde fiyatlar arttı. Meyvelerin ortalama kilogram fiyatı 10,38 liraya ulaştı. Fiyatı düşen sebze ve meyve olmadı.

Ayçiçek yağı ve tereyağının fiyatları düşerken, zeytinyağı ve margarinin fiyatı yüzde 7'den az düşüş gördü.

Siyah ve yeşil zeytin, reçel ve pekmez fiyatı KDV indiriminden daha çok arttı. Tuz, ıhlamur, çaydaki düşüş ise yüzde 7'den az oldu.

#Türkİş #açlık sınırı #yoksulluk sınırı
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