Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını devam ediyor. Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında gündemden düşmeyen üç toplantı yaptı. Fakat yeni asgari ücret miktarına hala karar verilemedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik durum itibarıyla işçinin alım gücünün düştüğünü vurguladı ve 4 bin liranın altında bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi. Böylelikle yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti.Komisyonun 4. toplantısı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

NTV