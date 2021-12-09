Türk İş'ten asgari ücret açıklaması: 'Anlaşma sağlayamadık'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Merkezi'nde üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor.

TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik" dedi.

"RAKAM ÖNERİSİ OLMADI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Biz üçlü saç ayağının en önemli temsilcisi olarak ülke geleceği için önemli kararlar vermeye çalışıyoruz. Komisyonda yapılan toplantıda rakam önerisi olmadı. Bu sene kuvvetli bir veri analizi işletmelerden alınan görüşler var. Tabi bazen bizlere düşük gelen yüksek gelen farklı rakamlar zikrediliyor.

Bu rakamları çözmede devletimizin işverenlere yapacağı teşvik ve çalışanlara yapılacak vergi indirimlerinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu destekleri alabilirsek biz üçlü imzayı alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Zor bir süreç yaşıyoruz. Başlangıçta iyimser yorumlar vardı ama şuan iyi durumda değiliz. İşveren kesimiyle iyi durumda değiliz. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasında uçurum var. Dövizdeki hareketlilik biliniyor." dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç şunları söyledi:

Bahsedilen türden 3.100 TL gibi bir rakam olmadı. Asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği ortada.

Kaynak: Memurlar