Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yaptı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklama yaptı.

Atalay, açıklamasında şunları kaydetti;

20 gündür süren bir süreç. Üçüncü toplantı yapıldı. Biz ayın 1'inde dedik ki; TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor Türkiye'de. Yoksulluktur, açlıktır bununla ilgili bizim 40 senedir yapılan araştırmada uzman arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Ayın 1'inde açlık sınırı 7 bin 7785, yoksulluk 10 bin lira. Böyle bir ifade kullandık. 20 Gündür TÜRK-İŞ'in 7 bin 785 lira, bizim hiç bir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi Bakan beye söyledim, Komisyona söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturur imzalarız. Vermezlerse meselenin içinde olmayız.

Net 5 bin 500 lira, işverene maliyeti 7 bin 603 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.