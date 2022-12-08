Türk-İş: 'Asgari ücretle çalışanların sayısı düşürülmeli'

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının işveren tarafıyla olumlu geçtiğini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret anketinin sonuçları komisyonla paylaşıldı. Ankette, yeni yılda kamuoyunun ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu bilgisine yer verildi.

Toplantıda ayrıca işçi ve işveren tarafı ekonomik veriler doğrultusunda görüş ve taleplerini dile getirdi.

İkinci toplantı 14 Aralık'ta

Komisyon, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

"Türkiye asgari ücret ülkesi haline geldi"

Asgari ücret çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türkiye'nin asgari ücret ülkesi haline geldiğini, oranın yüzde 50'lerin üzerinde olduğunu söyledi.

Asgari ücretin artırılması kadar önemli olan konunun da asgari ücretle çalışan sayısının düşürülmesi olduğunu ifade eden Kavlak, asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısının, masadaki işveren tarafıyla olumlu geçtiğini kaydetti.

"Talebimiz yaşanabilir bir ücretin hep birlikte belirlenmesidir"

İşçiler olarak taleplerinin yaşanabilir bir ücretin hep birlikte belirlenmesi olduğunu dile getiren Kavlak, "Öncelikle yapılması gereken, günün fiyatları üzerinden geçim şartlarının belirlenmesidir. Birlikte belirlenecek yeni asgari ücretin, öncelikle insan onuruna yaraşır ve işçilerin geçimi rahatça sağlayacak bir tutarda olmasıdır." dedi.

"İçimize sinmeyen bir şey olursa imza atmayız"

Bu sene rakam açıklamadıklarını hatırlatan Kavlak, "İşverenler, Bakanlık rakam açıklasın görelim. İçimize sinen vicdanımızın kabul ettiği kabul edilebilir ücret olursa seve seve imzalarız. İçimize sinmeyen bir şey olursa imza atmayız." ifadelerini kullandı.

"Bu vergi yükü sürdürülebilir değil"

Verginin çalışan üzerinde inanılmaz bir yük olduğunu aktaran Kavlak, bunun düzenlenmesi gerektiğini, bu vergi yükünün sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.