banner38

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ekim 2022 sonuçları açıkladı.

Ekonomi 27.10.2022, 15:23
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ'in araştırmasında, ekim ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 425 lira, yoksulluk sınırı 24 bin 186 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ekim 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 7 bin 425 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 24 bin 186 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 9 bin 706 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2,48 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 134,77 oldu.

- Balık fiyatı değişmedi, kuzu eti fiyatı düştü

Araştırmaya göre, ekimde süt, peynir ve yoğurt grubundaki tüm ürünlerin fiyatı arttı. Bir ayda peynir fiyatı ortalama yüzde 12, yoğurt fiyatı ise yüzde 15 yükseldi.

Balık fiyatı değişmedi, dana eti fiyatı artarken kuzu eti fiyatı düştü. Tavuk eti yüzde 9 arttı, yumurta fiyatı ise önceki aya göre değişmedi. Bakliyatlardan nohutun fiyatı yüzde 6 arttı, yeşil mercimeğin fiyatı düştü, kırmızı mercimek, kuru fasulye ve yağlı tohumların fiyatı yükseldi.

Aylık seviyede pirinç fiyatı yüzde 8, makarna fiyatı ise yüzde 9 arttı. Un, irmik, bulgur fiyatı da yükseldi. Ekmek fiyatı aynı kaldı.

Meyve ve sebzelerde genel olarak fiyat düşüşü gözlemlendi ve diğer pek çok gıda fiyatı yükselirken aylık gıda enflasyonunun yüzde 2,48'de kalmasında önemli etki sağladı.

Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi yeşilliklerinin fiyatları düşerken pırasa, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları arttı. Patates, biber, kırmızı lahana fiyatı düştü. Domates, üretimindeki yüksek girdi fiyatları sebebiyle yükseldi.

Meyvelerden elma ve üzüm fiyatı arttı, mandalina ve nar ortalama 13 liradan satıldı. Muz ve armut fiyatı geriledi. Ortalama sebze kg fiyatı 16,10 lira, ortalama meyve kg fiyatı 14,72 lira oldu. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı ekimde 15,71 lira olarak tespit edildi.

Kaynak: AA
#Türkİş #açlık sınırı #yoksulluk sınırı
Yorumlar (0)
banner35
20
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
banner23