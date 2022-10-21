Türk halıcılar 407 milyon 319 bin metrekarelik halı ihracatı gerçekleştirdi

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk halıcılar yılın 9 ayında 183 ülke ve serbest bölgeye 407 milyon 319 bin metrekare halı satarak ihracatını 1 milyar 981 milyon 284 bin dolara çıkardı.

Makina halılarından 1 milyar 628 milyon dolar gelir eden ihracatçılar, tüfte halılarından 306 milyon 953 bin dolar, el halılarından 40 milyon 125 bin dolar ve kilimlerden 6 milyon 204 bin dolar kazandı.

Türk halıcılar, en fazla halıyı 589 milyon 618 bin dolarla ABD'ye gönderdi. ABD'yi 121 milyon 475 bin dolarla Irak, 105 milyon 396 bin dolarla İngiltere takip etti.

İhraç edilen 3 halıdan 2'si Gaziantep'ten

Halı ihracatının il dağılımı incelendiğinde ise 1 milyar 356 milyon 871 bin dolar dış satım gerçekleştiren Gaziantep ilk sırada yer aldı. Bu kenti 455 milyon 164 bin dolarla İstanbul, 48 milyon 379 bin dolarla Uşak izledi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, halı üretiminde Gaziantep başta olmak üzere İstanbul ve Uşak'ın önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Gaziantep'te geçmişten gelen halıcılık kültürünün olduğunu ve gelişmeye devam ettiğini aktaran Kaplan, "Gaziantep, halı üretiminde Türkiye'de birinci sırada ve ihracatın yüzde 69,7'sını karşılamakta. Yani ihraç edilen 3 halıdan 2'si Gaziantep'ten gidiyor. Türk halılarını en çok ABD talep ediyor. Türkiye'den batıya önemli halı ihracatı yapıyoruz. Ülkemize halıdan önemli gelir sağlıyoruz. Yılın 9 ayında Türk halı sektörü 2 milyar dolara yakın döviz getirdik. Bu durum bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.