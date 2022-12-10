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Turizmde kış bereketi: 2022 hedefi 46 milyar dolar

Turizm sektörü devam eden tatil ilgisi nedeniyle farklı bir kış geçirmeye hazırlanıyor. Aralık ayında da sahil bölgelerindeki hareketlilik sürüyor. Yaklaşan yılbaşı ve yarıyıl tatili rezervasyonları kayak merkezi ve termal otellerinde yoğunlaşıyor. Üç faktörün bir aray gelmesiyle otellerdeki doluluğun %90’lara ulaşması bekleniyor.

Ekonomi 10.12.2022, 15:54 10.12.2022, 16:11
Turizmde kış bereketi: 2022 hedefi 46 milyar dolar

Turizm sezonu aralık ayı gelmesine rağmen kapanmadı. Birçok otel Türkiye’ye olan ilgi nedeniyle hala açık. Bu yüzden kış sezonuna turizm sektörü 3 dopingle birlikte giriyor. Aralık ayına rağmen yurt dışından Türkiye’ye turist hala gelmeye devam ediyor. Böylece turizm sezonu 12 aya yayılmış durumda. Ayrıca yaklaşan yılbaşı ve kayak merkezlerinin açılacak olması otellere olan talebi artırdı. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte otellerin kış sezonunu yüzde 90’lara varan dolulukla geçirmesi bekleniyor.

2 BİN TL’YE KAPADOKYA

Yılbaşında tatil yapmak isteyenler bugünden rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. 29 Aralık-1 Ocak günlerini kapsayan Kapadokya turunun fiyatı kişi başı 2 bin liradan başlıyor. Yurt dışından ise 2 gece 3 günlük ‘Selanik-Kavala-Meteora’ otobüs turunun fiyatı kişi başı 1.950 lira. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşı için seyahat acentelerinin 1 ila 5 gece arasında paket turlar hazırladığını söyledi. Bağlıkaya, ‘‘Diğer yandan yılbaşı için birçok otelimiz de sanatçılı program yapacak. Sadece hafta sonu ile sınırlı kalmak istemeyen, tatilini uzatacak ziyaretçilere yönelik farklı seçenekler sunulmuş oldu” ifadelerini kullandı.

TERMAL OTELLER GÖZDE

Kıyı bölgelerin yanı sıra İstanbul’a yakın termal ve kayak bölgelerinde faaliyet gösteren otellere büyük rağbet olduğunu ifade eden Bağlıkaya, “Ancak yılbaşı yaklaştıkça kayak bölgeleri, Afyonkarahisar gibi termal bölgeler ile Antalya ve Kıbrıs için rezervasyonların artması bekleniyor. Yılbaşında seyahat acentesi ile tatile gidecek vatandaşlarımıza tavsiyemiz, mağdur olmamak için tatillerini mutlaka TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden almaları yönünde” ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, yaşanan yoğunluk nedeniyle özellikle sahil bölgelerinde bir çok otelin hala açık kaldığını belirterek, “Rezervasyonlara baktığımızda kış döneminde açık olan otellerin doluluk oranı yüzde 90 civarında olacak” diye konuştu.

EGE SAHİLLERİ DOLU

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de otellerin şimdiden yüzde 70 doluluğa yaklaştığını belirtti. İşler, “Yılbaşı için ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Kararsız olan kesim de önümüzdeki hafta yer ayırtacaktır. Yılbaşına 2 hafta kala yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi. Otellerde yılbaşı paketlerinin genellikle 2 gece 3 gün olarak satıldığını kaydeden İşler, "Günlük kişi başı 300 liradan başlayıp 1.500 liraya kadar giden oteller olduğu gibi konaklamalı şekilde kişi başı 1.500 liradan başlayıp 3-4 bin liraya kadar giden fiyatlar bulunuyor” diye konuştu.

HEDEFTE 4’ÜNCÜ REVİZE

Turizmde işlerin iyi gitmesi üzerinde Türkiye, yıl sonu turist sayısı ve turizm geliri rakamında 4’üncü revizeye gitti. Buna göre, Türkiye yıl başında 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefi ile yola çıktı. Yurt dışından Türkiye’ye olan talebin artmasıyla birlikte turist sayısı temmuzda 47 milyona, gelir de 37 milyar dolara revize edildi. Ekim ayı geldiğinde ise rakamlarda yeniden yukarı doğru revizeye gidildi ve turist sayısı 50 milyona, gelir de 44 milyar dolara yükseltildi. Son revize de Turizm Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi. Ersoy, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz" dedi. Bu arada 2023 yılı turist hedefi 60 milyona, gelir de 56 milyar dolara yükseltildi.

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ YENİ SEZONA HAZIR

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken aralık ortasında açılacak sezon öncesi yüzde yüz kapasiteye ulaştı. Her yıl İran ve Rus turistlerin yanı sıra ABD, Norveç, Azerbaycan ve birçok Avrupa ülkesinden de misafir ağırlayan Palandöken, yeni sezon için gün sayıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yeni Şafak’a “Palandöken’de hazırlıklarımızı tamamladık, sezona hazırız” dedi.

PİSTLERE SUNİ KAR DESTEĞİ

Palandöken Kayak Merkezi’nde sıcaklığın sıfırın altında beş dereceye düşmesi ile suni karlama sistemi de çalışmaya başladı. Palandöken’in Türkiye’de suni karlamaya en uygun kayak merkezi olduğunu söyleyen Zafer Aynalı, merkezde 15 kilometrelik uzunluğunda suni kar sistemi hattı bulunduğu kaydetti. “Bu hat üzerinden toplam 113 bin metreküplük kar yapılıyor. Yaklaşık 80 km pistimiz var. Bunun 40 kilometresinde suni karlama yapabiliyoruz” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de “Kayağın başkenti olan Palandöken Kayak Merkezi'mizi yeni sezona hazırlıyoruz. Suni karlama ve kar depolama sistemimiz sayesinde bu yıl da sezonu erkenden başlatacağız” dedi.

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