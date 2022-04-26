Turizmde hedef: 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nebati, turizm sezonunun başlamasıyla VISA ve Mastercard engellemelerinden dolayı Rus turistlerin harcamalarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını belirterek, "MIR ve TROY var. TROY'u yurt dışında kullanamıyorlar ama MIR kart çok iyi kullanılıyor ve katlamalı gidiyor. MIR kartta herhangi bir sorun yaşamayacaklar." diye konuştu.

Türkiye'deki işletmelerin MIR kart kullanım oranının yüzde 15'ler civarında olduğunu aktaran Nebati, bankaların bunu artırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"İstanbul'da otellerde mayıs doluluk oranı yüzde 92"

Nebati, İstanbul'daki otellerin nisan ve mayıs aylarındaki doluluk oranlarına ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Şu anda İstanbul'da otellerde mayıs ayı doluluk oranı yüzde 92. Nisanda yüzde 68 civarında gidiyor şu anda. Yani önümüzdeki ay İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Mayısta İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Araplar da gelmeye başladı. Suudiler de gelmeye başlar."

Bu yılki turizm sezonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Nebati, "Turizmle ilgili beklentilerimiz çok iyi. Ben turizmde 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimizi geçeceğimize inanıyorum. Harcamalar artıyor, gelenler fazla kalıyor. Şu anda otelleri 2-3 ay kapatanlar var." diye konuştu.