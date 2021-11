Turistler kişi başı 830 dolar harcadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunumuna, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı. Kılıç'a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileyen Ersoy, "Ülkemiz ve Kahramanmaraş için harcadığı yoğun mesai ve hizmetleri milletimizin hafızasında daima hatırlanacak, saygı ve sevgiyle anılacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Ersoy, kültür ve turizm değerlerinin, ekonomik gücün önemli parçalarından biri olmasının yanında ülkenin uluslararası alandaki önemli imaj ve marka değerleri arasında yer aldığına işaret ederek bu değerlerin korunması, yaşatılması, tanıtılması ve milli bir bilincin oluşturulması için Bakanlığının çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Kovid-19 salgınının her sektörü olduğu gibi turizmi de olumsuz etkilediğini belirten Ersoy, "Bu dönemde biz, dünyaya örnek olan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlattık. Hem uluslararası kuruluşlar hem de diğer ülkeler tarafından yakından izlenmiş, programa ilişkin detaylı bilgi talepleri Bakanlığımıza ulaşmış ve birçok turizm ülkesinde örnek alınarak uygulanmaya başlanmıştır." dedi.

Ersoy, program kapsamında eylül itibarıyla denetlenmiş ve sertifika almaya hak kazanmış toplam tesis ve araç sayısının 11 bin 595'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlık ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının 22 Mayıs 2021'de 89 ülkenin büyükelçilerini ve misyon şeflerini Antalya’da ağırlandığını, bu etkinlik ve alınan tedbirlere yönelik olumlu haberlerin uluslararası basın kuruluşlarında ciddi oranda yer bulduğunu bildirdi.

Almanya, Rusya, Hollanda, Ukrayna gibi ana pazarlarda, ayrıca Balkan ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri'nde tanıtım faaliyetleri düzenlendiğini dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020’de 14 olan TV reklamlarımızın yayınlandığı ülke sayısını bu yıl 22’ye çıkardık. Dijital reklamlarımızı ise hedeflediğimiz 82 ülkede yayınladık. Tanıtımda dijital platformları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi etkin olarak kullanmaya devam ettik. 2021'de dijital reklamlarımız, hedef kitlenin ilgisine göre seçilen farklı versiyonlarıyla yayınlanmış; kasım ayı itibarıyla 1,6 milyar izlenme ve tıklanma sayısına ulaşmıştır."

Ersoy, düzenlenen 134 etkinlikle toplam 55 ülkeden 2 bin 305 kanaat önderi, gazeteci, basın yayın kuruluşu ve sektör temsilcisinin 37 farklı kentte ağırlandığını, bu vasıtayla kasım ayı itibarıyla 934 milyon erişime ulaşıldığını bildirerek "2020'de gibi 2021'de de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı sayesinde açık ara en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke olduk." dedi.

"Choose your Memories", "TurkAegean" ve “Istanbul is the new Cool” tanıtım filmlerini yayınladıklarını, "TürkEge"sini stratejik bir markaya dönüştürdüklerini vurgulayarak "Aynı fikirden yola çıkarak hazırlamakta olduğumuz Türk Rivierası–Doğu Akdeniz filmimiz ile de Akdeniz'i Türkiye markasıyla birleştiriyoruz." bilgisini verdi.

Ersoy, global tanıtım kanalının "goturkiye" adıyla aktif kullanılmaya başlandığını belirterek ülkenin marka değerini güçlendirmek ve pazar payını artırmak amacıyla alt tanıtım stratejilerinin geliştirilmeye devam edildiğini söyledi. Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu amaçla Bakanlığımız ile TGA bünyesinde, ulusal ve uluslararası alanda illerimizin ve alt destinasyonlarımızın daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla İl Tanıtım ve Geliştirme Programı hayata geçirilmiştir. Program kapsamında, 81 ilimizde turizm potansiyelini artırmak için çalışan paydaşların yer aldığı sürdürülebilir bir iş birliği modeli geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında, 53 ilde İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu kurulmuştur. Kalan illerdeki örgütlenme çalışmaları da en geç 2022 yılı Nisan ayında bitirilerek süreç tamamlanacaktır. Bu çok önemli bir gelişme ilk kez Türkiye bu çalışmayı tamamladıktan sonra tüm dünyada tanıtımda tek sesliliğe kavuşmuş olacak. Ülke hedefine uygun şekilde bölgelerde kendilerini adapte ederek tanıtım yapmaya başlayacaklar. Türkiye'nin en büyük eksikliklerinden biriydi."

Ersoy, yürütülen çalışmalar neticesinde Aeneas Rotası'nın bu yıl Avrupa Konseyi Kültür Rotası sertifikası almaya layık görüldüğüne dikkati çekerek Aeneas'ın, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları programının ilk arkeolojik rotası olması bakımından da önem taşıdığını, böylece Türkiye'den geçen tescilli rota sayısının 7'ye ulaştığını bildirdi.

"Türkiye dünyaya genel müdür ihraç eden bir ülke konumuna gelecek"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2018'de imzalanan protokolle turizm meslek liselerinin otellerle eşleştirdiğini hatırlatan Ersoy, bu çalışmaları üniversite eğitimini de kapsayacak şekilde genişleterek turizmde nitelikli yönetici sınıfı oluşturmayı amaçladıklarını bildirdi. Ersoy, "Turizm üniversitelerinin müfredatını Anadolu turizm teknik liseleriyle uyumlu hale getirip, geleceğin genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Türkiye'de yetişmesini sağlayacağız. Bu süreç tamamlandığında Türkiye dünyaya genel müdür ve genel müdür yardımcısı ihraç eden bir ülke konumuna gelecek." dedi.

Projeyi 2018'de 11 okulla başlattıklarını anımsatan Ersoy, bugün 52 okula ulaşıldığını, 2023 yılı itibarıyla projeye dahil okul sayısını 200'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ersoy, MEB ile yapılan bir başka protokolle sektör çalışanlarının niteliklerinin arttırılması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasının hedeflendiğini, pilot il olarak İstanbul'da başlatılacak projeyi tüm Türkiye'ye yayarak insan kapasitesini güçlendirmeyi ve turizmde hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Hedef revize edildi

Kovid-19 salgınında, ülkelerin sınırlarını kapatmaları ve seyahat dönüşü uygulanan sıkı karantina şartları nedeniyle turizm faaliyetlerinin tüm dünyada olduğu gibi pandemi öncesi seviyelere henüz ulaşamadığına işaret eden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak yapılan başarılı çalışmalar sonucunda sezon başında belirlemiş olduğumuz 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedefimizi, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik. Burada sevindirici olan gelişme 2018'de 630 dolara düşen kişi başına harcamanın, 2021 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 830 dolar olarak gerçekleşmesidir.

Pandemi koşullarının olumsuz etkileri azaldıkça hedeflediğimiz ziyaretçi sayısı ve turizm gelirine hızla ulaşacağımıza inancımız tamdır. Bu noktada tesislerimizin ağırlama kapasitesinin de yeterli olması gerekmektedir. 2002'de 9 bin 896 konaklama tesisinde toplam 804 bin 153 adet yatak kapasitesi bulunurken, bakanlığımızın bu alandaki çalışmalarıyla 2021 Ekim itibarıyla 13 bin 140 adet tesis sayısına ve 1 milyon 619 bin 447 adet yatak kapasitesine ulaşılmıştır."

Mavi Bayraklı plaj sayısı bu yıl 519'a yükseldi

Ersoy, eylül 2021 itibarıyla Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi'ne sahip tesis sayısının 451’e, yatak kapasitesinin 292 bin 335'e yükseldiğini, 2020'de 486 olan Mavi Bayraklı plaj sayısının bu yıl 519'a ulaştığını belirtti.

Altyapı projelerine de değinen Ersoy, 2019'da 60 milyon lira ödenek ayrılan projelere desteğin her yıl artarak 2020'de 107 milyon liraya, 2021'de yaklaşık 125 milyon liraya yükseltildiğini anlattı.

Ersoy, Antalya'da Serik, Muğla'da Bodrum, Torba, Kızılağaç, Yalı ve İçmeler’de atık su arıtma tesisi ve bağlantılı altyapı tesislerinin yapım çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

"AKM’yi, temeli atıldıktan 2,5 yıl sonra, rekor bir sürede hizmete aldık"

Milli kültürün tanıtılması ve toplumsal yaşamın gerektirdiği etkileşimlere ortam sağlaması açısından kültür merkezlerinin önemine dikkati çeken Ersoy, 2021 sonuna kadar Bakanlıkça faaliyete geçirilen kültür merkezi sayısının 122 olacağını duyurdu.

Ersoy, 29 Ekim'de açışı yapılan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne de değinerek "AKM’yi, temeli atıldıktan 2,5 yıl sonra, rekor bir sürede hizmete aldık. Pandemi koşullarına rağmen büyük bir hızla ilerledik. Buna benzer bir yapıyı Avrupa’da 7,5 yılda tamamlayıp 866 milyon avroya mal ettiler. Biz ise AKM’yi bu maliyetin 4'te birine ve zaman olarak 3'te biri kadar bir sürede tamamladık. Mimari açıdan da eski ve özgün tasarımları koruyarak modernize ettik. Bu eseri, bu kadar hızlı tamamlamamızın en büyük sebebi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizdir." ifadelerini kullandı.

Kazı ve araştırma çalışmalarına ilişkin 2020'de 502 olan sayının verilen desteklerle Ekim 2021 itibarıyla 602’ye çıkarıldığı bilgisini veren Ersoy, "2019'da 20, 2020'de 42, 2021'de ise 65 olmak üzere toplam 127 arkeolojik kazı çalışmasının, 12 ay boyunca sürdürülerek ülkenin arkeoloji alanındaki istihdamının artması sağlanmıştır." diye konuştu.

Ersoy, Bakanlığının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürüttüğü projeyle Türkiye'nin ilk milli arkeoloji enstitüsü olan "Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü"nün kurulmakta olduğunu dile getirdi. Enstitüde yer alacak arkeometri laboratuvarıyla ülkenin ilk Dijital Arkeoloji Arşivi oluşturulacağını ifade eden Ersoy, Temmuz 2020 itibarıyla 100 yıllık arşivlerin tarandığını, 1 milyon 650 bin belgenin sisteme aktarılması çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Ersoy, bu yıl 19 adet koruma amaçlı imar planı çalışmasını yürütüldüğünü, 2021'in kalan aylarında ve 2022'de 17 adet koruma amaçlı imar planının tamamlanması için gerekli çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

2002'den itibaren 4 bin 967 eser yurt dışından getirildi

Bakanlık bünyesinde Mart 2020'de Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı kurulduğunu, Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi için İran, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Çin, Peru, Türkmenistan, Özbekistan ve Amerika ile olmak üzere 9 uluslararası anlaşma imzalandığını, yeni anlaşmalar için İsviçre ve Sırbistan ile çalışmalar sürdürüldüğünü anlatan Ersoy, "Anlaşmalar önemli. Bunlar sayesinde onlarca yılı bulan iade süreçleri birkaç ay içinde sonlandırılmakta." dedi.

Ersoy, kültür kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, bu yıl son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 525 eseri yurt dışından getirdiklerini, 2002'den itibaren yurt dışından getirilen toplam eser sayısının 4 bin 967’ye yükseldiğini ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki eserlerin sayısının, Malatya Arslantepe Arkeolojik Alanı'nın eklenmesiyle 19'a yükseldiğini, aday listede yer alan varlıkların sayısının 84 olduğunu vurguladı.

Ersoy, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Şanlıurfa’nın Neolitik Çağ araştırmalarıyla dünya bilim çevreleri ve dünya kamuoyuna sunulması adına Neolitik Çağ Araştırma Projesi yapıldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Taş Tepeler Projesi ile başta Karahantepe olmak üzere Göbeklitepe benzeri en az 12 alanda, öncelikle uluslararası ekipli arkeolojik kazı ve araştırmalar yapılması planlanmış; bu çalışmaların sonuçlarıyla da bölgenin ve ülkemizin kültür turizmine ivme verecek, güçlü bir destinasyon oluşturulmaya başlanmıştır. Şimdiye kadar Türkiye'nin hazırladığı en büyük uluslararası arkeoloji projesi, dünyanın da en büyük arkeoloji projesi olacak inşallah."

Ersoy, tescilli taşınmaz kültür varlıkları sayısının 118 bin 336'ya, sit alanlarının sayısının da 21 bin 869'a yükseldiğini, bu yıl toplam 295 kültür varlığının ve vakıf eserinin restorasyonun tamamlandığını, 200'ü içinse çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ata yadigarı eserlerin onarılması, yenilenmesi ve ihya edilmesi görevleri kapsamında, 2015'ten itibaren yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 812 vakıf kültür varlığının restorasyona alındığını, 703 vakıf kültür varlığının restorasyonunun tamamlandığını, bu çalışmalar için 1,2 milyar lira harcama yapıldığını kaydetti.

Ersoy, 2021'de Osmanlı coğrafyasındaki çalışmaların 23’ünün bittiğini, 15'nin devam ettiğini dile getirdi.

Galata Kulesi'nde tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru kırıldı

Müze haline getirilen Galata Kulesi'ne ilişkin ziyaretçi sayılarına da değinen Ersoy, 5 Ekim 2020'den bugüne kadar 764 bin ziyaretçinin ağırlandığını, Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü 29 Ekim 2021'de 3 bin 754 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunun kırıldığını duyurdu.

Ersoy, Kız Kulesi, İzmir Alsancak Tekel Fabrikası ve Sinop Tarihi Cezaevi’nin restorasyon çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Performans Yönetim Sistemi Projesi'nin sürdürüldüğünü dile getiren Ersoy, "Bu kapsamda performans yönetim sisteminin henüz uygulanmadığı 2018'de başvuruların yüzde 89'u ortalama 61 günde sonuçlandırılıyorken geliştirilen sistemle 2019'da başvuruların yüzde 92'si 33 günde, 2020'de de yüzde 94'ü 30 günde sonuçlandırılmıştır. 2021'in ilk 10 ayında başvuruların yüzde 96’sı ortalama 27 günde sonuçlandırılmış ve bugün itibarıyla kurul gündeminde karara bağlanmayı bekleyen dosya kalmamıştır." diye konuştu.

Ersoy, UNESCO nezdinde yapılan çalışmalarla Türkiye'nin, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydettirdiği 20 kültürel değeriyle ilk 5 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne kayıtlı unsurun 297’ye çıkarıldığını belirten Ersoy, Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri’ne kayıtlı yaşayan insan hazinesi sayısının 67'ye yükseltildiğini sözlerine ekledi.

"2021'de 6 müze açıldı"

Ersoy, bakanlığa bağlı 208 müze ve 142 ören yeri ile hizmet verdiklerini, 2021'de 6 müzenin açıldığını, 9 müzenin yapımının ve 2 ören yerinin çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bakanlık denetiminde faaliyet gösteren özel müze sayısının 2020'de 291 iken 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla 316'ya ulaştığını bildiren Ersoy, özel müzeler içerisinden uluslararası ödül kazananların isimlerini paylaştı.

Geçen yıl 25 bin 641 yeni eserin daha müzelere kazandırılarak müzelerdeki toplam eser sayısının 3 milyon 278 bin 114'e yükseldiğini aktaran Ersoy, 2019 yılında ücreti 70 liradan 60 liraya düşürülerek sabitlenen Müzekart'lardan 12 milyonunun, müze ve ören yeri ziyaretçisiyle buluştuğunu dile getirdi.

"Çanakkale Savaşı batıkları dalış turizmine kazandırılacak"

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 106 yıl önce batan savaş gemilerinin, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı temasıyla 2 Ekim'de turizme açıldığını anımsatan Ersoy, "Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı özelliğini taşıyacak. Parkta, 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık gemiye dalış yapmak mümkün hale gelecek. Bölgenin, su altındaki batıklarla dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kapadokya'daki tarihi ve kültürel alanın korunması ve dünya turizmindeki gelir payının artırılmasına ilişkin çalışmalara hız verildiğini aktaran Ersoy, 2021 yılında restorasyonuna başlanan St. Nikola, St. Theogeles, St. Stefanos, St. Yuhannis Prodromos kiliseleriyle Keşlik Manastırı'nın 2023 yılında turizme kazandırılacağını aktardı.

Bakan Ersoy, "Kapadokya’daki tarihi ve kültürel dokuya zarar veren kaçak yapıların yıkım faaliyetleri devam etmekte olup Alan Başkanlığının kurulmasından bugüne kadar, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 125 adet kaçak yapı yıkılmıştır." dedi.

"İnsan merkezli Yaşayan Kütüphaneler kuruyoruz"

Bakan Ersoy, 6 yıl içerisinde, deprem testini geçemeyen ve can güvenliği riski taşıyan 11 kütüphane binasının yıkılarak yeniden yapıldığını, 11 yeni kütüphane binasının inşaatının sürdüğünü, ihale süreçleri başlatılan 15 yeni kütüphane binasının da Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak hizmete alınacağını anlattı.

Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi Projesiyle de 161 mevcut kütüphanenin bakım-onarım çalışmalarının tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirten Ersoy, ayrıca 32 yerel yönetime kütüphane yapımı için destek verildiğini bildirdi.

Ersoy, "Bakanlık olarak öncelikle büyükşehirlerimizde olmak üzere koleksiyonlarındaki kaynakların zenginliği, uzman personeli, hizmetlere adapte edilmiş güncel teknolojisi ile toplumun her türlü bilgi ve kültürel ihtiyacını karşılama gücüne sahip hayatın içinde, insan merkezli 'Yaşayan Kütüphaneler' kurmaktayız. Bu perspektifle, İstanbul Rami Kışlası'nı ihya ederek bebek-çocuk-genç, akademik ve ihtisas bölümleri bulunan, açık-kapalı sosyal etkinlik alanlarının yer aldığı, 38 bin metrekarelik alanıyla İstanbul'un en büyük kütüphanesini, 2022 yılında kentin kültür yaşantısına kazandıracağız." diye konuştu.

Türkiye'de kanunla kurulan ilk ve tek kütüphane olan Milli Kütüphanenin bina güçlendirme projesinin ihalesinin yapıldığını, 2022 yılı içerisinde de uygulama ihalesine çıkılacağını bildiren Ersoy, "2022 yılında halk kütüphanelerinde maker, matematik, kimya ve akıllı tarım atölyesi olarak 45 yeni atölye açılmasını planlıyoruz." dedi.

"Son üç yılda özel tiyatrolara toplam 80 milyon 967 bin lira destek sağlandı"

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak "2021 Yaz Konserleri" projesi kapsamında yaklaşık 130 konser verildiğini belirten Ersoy, salgın sürecinde mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan müzisyen, eser sahibi ve müzik emekçilerine destek olmak amacıyla "Müzik Susmasın" destek programı kapsamında yaklaşık 40 bin müzisyen ve sektör emekçisine toplam 280 milyon lira destek sağlandığını kaydetti.

Bakanlıkça özel tiyatrolara verilen desteklere ilişkin bilgileri de paylaşan Ersoy, son üç yılda özel tiyatrolara toplam 80 milyon 967 bin lira destek sağlandığını, ayrıca sahne açamayan özel tiyatroları desteklemek amacıyla 1 Aralık 2020-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Devlet Tiyatroları bünyesinde 19 ilde 24 sahnenin 504 özel tiyatroya ücretsiz olarak tahsis edildiğini bildirdi.

"Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni uluslararası boyuta taşıyacağız"

Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivaliyle Atatürk Kültür Merkezi, Galata Kulesi, Atlas Sineması, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ile Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve mimari değer ile Galataport, Emek Sineması, Garibaldi Sahnesi gibi önemli kültür-turizm yatırımlarının vitrine çıktığını dile getirdi.

Festival kapsamında 381 etkinliğin gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, "Bu kapsamda 42 sergi, 87 konser, 98 film gösterimi, 27 tiyatro oyunu, 91 atölye çalışması, 24 söyleşi, 12 opera ve bale temsili, 15 belgesel ve 12 imza günü düzenlenmiştir. 1400 festival çalışanı ve 2 bin 183 sanatçı ile hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat projesinde 7 milyon 853 bin 248 ziyaretçiyi ağırlamış bulunmaktayız. Bu festivali ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki defa düzenleyerek uluslararası boyuta da taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Türk dünyasının sinemadaki varlığını "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" ile beyaz perdeye taşıdıklarını belirten Ersoy, büyük ilgi gören festivalin ikincisini, "2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti" Bursa'da gerçekleştireceklerini söyledi.

Yerli film gösterimleri ve film projeleriyle kültürel ve sanatsal etkinliklere toplam 70 milyon 200 bin lira destek sağladıklarını dile getiren Ersoy, sinema biletleri üzerinden alınan yüzde 10 oranındaki Eğlence Vergisi'ni 31 Mayıs 2022'ye kadar sıfıra indirdiklerini anımsattı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bütçemiz, bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dahil olmak üzere 7 milyar 109 milyon 129 bin Türk Lirası olarak öngörülmektedir. Bu bütçemizin 5 milyar 268 milyon 110 bin Türk Lirası cari bütçe, 1 milyar 841 milyon 19 bin Türk Lirası ise yatırım bütçesi olarak öngörülmüştür. Bakanlık olarak kültürü, devamlılığı ve tanıtılması açısından turizmin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Güçlü ve saygın kimliğiyle eşsiz kültür mirasımızın sürdürülebilir korunmasını sağlayan, turizm alanında da ülkemizi kararlıkla üst sıralara taşıyan Bakanlığımız, 2022 yılı bütçesini hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak en etkin ve verimli şekilde kullanacak, ülkemiz ve milletimiz için en üst fayda ve kazanca dönüştürmek için her zamanki gibi azami gayreti sarf ederek hedeflerine ulaşacaktır."

RTÜK

Bakan Ersoy'un ardından sunum yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de 33 ulusal ve uluslararası seç-izle yayın platformunun lisanslama çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

1 Ocak-31 Ekim arasında Üst Kurul'a toplam 36 bin 420 vatandaş bildiriminin geldiğini belirten Şahin, "En fazla bildirime konu olan program türü dizi filmler ( yüzde 31,1) olmuştur. Bunu sırasıyla yüzde 16,7 oranıyla reality showlar ve yüzde 7,3 oranıyla yorum programları takip etmektedir." bilgisini paylaştı.

Şahin, RTÜK için öngörülen 2022 yılı bütçesinin 271 milyon 781 bin lira olduğunu bildirdi.