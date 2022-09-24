Turist sayısı %100 arttı: İlk üçte Alman, Rus ve İngilizler var

Yıl sonu için 47 milyon turist, 37 milyar dolar turizm geliri hedefleyen Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ocak-ağustos döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayılarına ilişkin verilere göre Türkiye, yılın 8 ayında 32,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 108,48 artarak 29 milyon 334 bine ulaştı.

İNGİLİZ TURİST ARTIŞI YÜZDE 2 BİN 120

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yüzde 105,73 artış ve 3 milyon 850 bin 816 kişiyle Almanya birinci, yüzde 22,8 artış ve 3 milyon 3 bin 836 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2 bin 120,57 artış ve 2 milyon 360 bin 404 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran izledi.

Ağustosta da yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,32 artarak 6 milyon 304 bin 443'e çıktı. Türkiye'ye ağustosta en çok ziyaretçi sırasıyla 858 bin 265 kişiyle Almanya, 806 bin 505 kişiyle Rusya Federasyonu, 550 bin 156 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık), Bulgaristan ve İran'dan geldi.