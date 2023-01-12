TÜRES Başkanı Bingöl: "Ülke çapında fiyatları sabitleme çağrısında bulunacağım"
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, ilk planda indirim söz konusu olmasa da fiyat sabitlemesi için çağrı yapacağını belirtti.
Fiyatların belli bir süreliğine sabitleme kampanyasına restoranlar da katılıyor.
Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, bir çalışma yürüttüklerini ve ülke çapında fiyat sabitleme çağrısında bulunacaklarını aktardı.
Derneğe gelen şikayetler arasında en büyük yoğunluğu 'restoran ve lokantalardaki fiyatların yüksek olduğuna dair' olduğunu belirten Bingöl, bu konuda bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.
Enflasyonla mücadele konusunda da dernek olarak en hızlı hareket eden ve fiyatları indiren bir dernek olduklarını aktaran Bingöl, "Şimdi belki indirim yapamayabiliriz ama ilk kez buradan size söylüyorum. Bir çalışma içindeyiz. Ülke çapında fiyatları sabitleme çağrısında bulunacağım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: bloomberght.com
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