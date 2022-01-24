TÜMSİAD: 'Türkiye için 2022 ekonomik anlamda olumlu geçecek'

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, gelişen fırsatları iyi değerlendiren Türkiye için 2022'nin ekonomik anlamda daha olumlu geçeceğini beklediklerini belirtti.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın; pandemi öncesi başlayan, özellikle geçen yıl yoğunlaşarak etkisini artıran ve bu yılda da yansımaları devem eden ekonomik ve sosyal anlamda sıkıntılı bir dönem yaşadığını ifade etti.

Tedarik zincirinin her halkasında yaşanan kırılmalar, lojistik maliyetlerindeki artışlar, ham madde tedariki ve üretime kanalize edilmesindeki problemlerin sanayi üretimini olumsuz yönde etkilediğini belirten Doğan, devletin aldığı tedbirler ve ürettiği aktif politikalar ile Türkiye'nin, dünyada ekonomik anlamda pozitif ayrışan bir konuma geldiğini söyledi.

Doğan, özellikle bu yıl sanayi üretim endeksi göstergelerinin ümit vadeden nitelikte gerçekleştiğini aktararak, "Gerek büyüme rakamları gerek ihracat rakamları gerekse sanayi üretimi verileri beraber değerlendirildiğinde ülkemiz sanayi üretimi, pandemi şartlarındaki normalleşme ile birlikte olumlu bir artış göstermiştir." dedi.

Var olan göstergelere dayanarak küresel anlamda gelecek yılın zorlu geçeceğine işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Gelişen fırsatları iyi değerlendiren ülkemiz için 2022'nin ekonomik anlamda daha olumlu geçeceğini beklemekteyiz. Büyüme trendinin istikrarlı bir şekilde devam edeceğini, özellikle e-ihracatın sunduğu imkanlarla perakende ihracatın artacağını, kurlarda oluşan istikrar ile toplam ihracatımızın da yine rekor seviyede gerçekleşeceğini değerlendirmekteyiz. Tarım sektörü açısından değerlendirdiğimizde, Avrupa piyasalarında fiyatların oturduğu istikrarlı bir seviyeye ulaşıldığını görmekteyiz. Ülkemiz tarım sektöründe de fiyatların oturduğu istikrarlı bir yapıya ulaşılmaya başlanmıştır."

Özellikle döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmanın kontrol altına alınması ve bunun gelecek yıl içerisinde de sürdürülmesiyle 2022'nin, tarım ekonomisi anlamında daha olumlu geçeceğini ifade eden Doğan, "Özetle, 2022 yılında ticaret ahlakının ön plana alınarak başta piyasada toplumun alım gücünün artacağını, refah seviyesinin yükseleceğini, üretim, istihdam ve ihracatın gelişeceğini temenni ediyoruz." dedi.

"Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin yıllık yüzde 10'un üzerinde gerçekleşeceğini beklemekteyiz"

Yaşar Doğan, yıl içerisinde sanayi üretim endeksinin olumlu şekilde gerçekleşmesinin hem 2021 sonu sanayi üretim endeksi hem de 2022 sanayi üretim endeksi anlamında beklentilerini güçlendirdiğini söyledi.

Genel sanayi üretim endeksi içerisinde imalat sanayi üretimi payının diğer parametrelere göre yüksek gerçekleşmesinin ayrıca önemli olduğuna işaret eden Doğan, "Bu göstergeler ışığında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin yıllık olarak yüzde 10'un üzerinde gerçekleşeceğini beklemekteyiz." dedi.

Doğan, bütün olarak değerlendirildiğinde Türkiye'nin ve dünyanın, alışık olunan yöntemlerle çözüm bulmanın zor olduğu ekonomik problemleri tecrübe ettiğini belirterek, "Bu ortamda iş dünyamızın rekabetçi kalması, üretimini arttırması, istihdam potansiyelini yükseltmesi ve ihracatını yeni rekorlara taşıyacak hamleleri yapması için gerekli düzenlemeler devletimiz tarafından yapılmaktadır. İş dünyasının da kadim medeniyetimizden miras aldığımız ticari ahlak ilkelerini önceleyen bir yaklaşım ve devletimize güven prensibi ile üretmeye devam etmesini, milli üretim ve kalkınmaya destek olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.