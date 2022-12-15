TÜKONFED Başkanı: 'Enflasyon neyse zam o olmalı'

2023 yılında yüzde 20'lere gelmesi beklenen enflasyon, gıda fiyatlarında yapılacak olan zam oranını da belirleyecek. Bakanlık denetimleriyle enflasyon rakamı üzerinde yapılacak olan zamlara ceza yağacak. Konuya dair değerlendirmede bulunan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu "Fırsatçılara en büyük ceza verilmeli, hapis cezasına kadar uygulanmalı. Enflasyon neyse zam o olmalı" ifadelerini kullandı.

Temel gıda fiyatları geçen yıla göre yüzde 150, bazı ürünlerde ise yüzde 200'e yakın artış gösterdi. Zincir marketlerin yüksek kar hırsı, etiketleri enflasyonun da üzerine çıkardı. Son 3 ayda dolar kurunda bir değişim yaşanmazken, akaryakıt fiyatları da düşüş eğilimine girmişken, marketlerdeki gıda fiyatlarının artış göstermesi vatandaşların tepkisini çekti. Kamuoyunda 'yapılan zamlar marketlerin kasasına gidiyor' algısı oluştu.

Ekonomistler 2023 yılı itibarıyla baz etkisi ile birlikte enflasyonda ciddi düşüşler görüleceğini ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son açıklamasında bu konuya değindi. Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara gerileyeceğini belirten Erdoğan "Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20'ler seviyesine 2024'de tek haneli rakamlara düşüreceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak :Türkiye