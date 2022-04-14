TÜİK'ten izinsiz enflasyon açıklayanlara hapis cezası

TÜİK'in enflasyon oranı açıklamasına alternatif olarak kendi hesaplama yöntemleriyle enflasyon oranı açıklayan kuruluşlar için izin alma ve metodolojisini açıklama zorunluluğu getiriliyor.

Bloomberg'den Fırat Kozok'un aktardığı taslak çalışmaya göre çevre, demografi, fiyat, işgücü, tarım ve ulusal hesaplar alanlarında TÜİK tarafından üretilen istatistiklere alternatif oluşturacak şekilde istatistiki sonuçlar içeren araştırmalar kamuoyuna açıklanmadan önce bunların kapsamı, örnekleme yöntemi, örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını gösteren metodolojisi onaylatılmak üzere TÜİK'e başvurulacak.

Kurum bu başvuruyu iki ay içinde sonuçlandıracak. Metodolojisi TÜİK tarafından onaylanmamış araştırmaların sonuçları herhangi bir yolla kamuoyuna açıklanamayacak.

Taslağın gerekçesinde, metodolojisi belli olmayan istatistiklerin hem TÜİK'e hem de ekonomik göstergelere duyulan güveni hedef aldığı belirtiliyor.

3 yıla kadar hapis cezası geliyor

Taslağa göre, bu çerçevede metodolojiyi TÜİK'e onaylatmadan resmi istatistiklere alternatif olacak şekilde istatistik üretip bunu yayımlayanlar için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yasa taslağı ayrıca araştırma sonuçlarının yayımlandığı internet sitelerine de erişim engeline kadar uzanan cezalar öngörülüyor. AKP taslağın bu hafta TBMM'ye sunulmasını planlandığını, ancak konu üzerinde bir süre daha çalışma kararı alındığını belirtti.