TÜİK: Perakende satış endeksleri kasımda arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı kasım ayına ilişkin perakende satış endekslerini içeren verileri paylaştı. Rapora göre, perakende satış hacmi, Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 16,3 arttı.
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3 artarken, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2,2 azalış oldu.
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 16,3 arttı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 yükseldi.
Perakende ciro arttı
Cari fiyatlarla perakende ciro Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 35,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 50,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 46,9 artış gösterdi.
Perakende ciro kasımda bir önceki aya göre yüzde 6,1 arttı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4,3, gıda dışı satışlarında (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,6, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 7,7 yükseliş kaydedildi.
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|Takımlar
|O
|P
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|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
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|20
|34
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|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
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|20
|31
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|20
|29
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|29
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|20
|29
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|20
|27
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|20
|27
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|20
|27
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|25
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|20
|22
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|20
|18
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|20
|18
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|20
|18
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|20
|18
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|20
|15
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|P
|1. Ümraniye
|19
|42
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|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
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|19
|32
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keçiörengücü
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|15. Menemen Belediyespor
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|20
|24
|12. Crystal Palace
|20
|23
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11