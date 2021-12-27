TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu’na neden randevu vermediğini açıkladı
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesinin sebebini Habertürk'ten Kemal Öztürk'e açıkladı.
Ekonomi 27.12.2021, 09:33 27.12.2021, 09:38
TÜİK Başkanı Dinçer, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesi ile ilgili "Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur" dedi.
Habertürk'ten Kemal Öztürk'e açıklamalarda bulunan Dinçer, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmediniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur."
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